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黃仁勳請辭會衝擊AI？專家：影響可能偏短期
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在婚外情風波後請辭執行長，外界關注此事將如何影響AI產業發展與台灣供應鏈。專家認為，黃仁勳請辭對AI產業的影響可能偏短期。
資誠創新諮詢公司董事劉冠志認為，AI已成為許多人習慣使用的工具，即使一家業者停止服務，使用者也可以換一家，需求仍然存在。AI技術會持續進步，長期來看，企業更要思考如何把技術用在市場有需求的地方，讓應用帶來收入。
談到台灣供應鏈，劉冠志指出，黃仁勳在推動AI應用、推出新產品時，會把主機板、伺服器、電腦等供應鏈納入考量。輝達提出新規格，台廠就有機會一起投入開發。這也讓台灣供應鏈跟上新產品的需求，掌握AI帶來的商機。
至於AI產業的標準如何形成，劉冠志說，領先業者通常會先提出規格，找供應鏈一起開發。等到更多業者投入、逐漸形成共識，才會發展出產業標準。輝達在這個過程中扮演帶頭角色，也把台灣供應鏈拉進新規格的開發。
劉冠志也提到，輝達多年前就把開發AI所用的程式與架構分享給學校，不少學生在校時就已開始學習這套架構。這些人才進入職場後，如果業界要改用另一套架構，仍需要時間重新學習。
從規格開發到人才培育，輝達已在AI產業建立一定基礎。劉冠志認為，黃仁勳請辭帶來的影響可能偏短期。隨著AI逐漸成為日常工具，市場需求仍在，接下來要看各家業者能否把技術做成有人願意付費的應用。
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