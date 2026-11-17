企業導入AI代理後，如何讓它接上既有系統、讓員工願意用，並證明導入有效？資誠創新諮詢公司董事劉冠志表示，這三個問題，正是AI新創切入企業市場的機會。生成式AI降低產品開發門檻，小團隊也能快速做出原型，接下來要看能否解決這些問題，讓客戶願意持續付費。

資誠（PwC）針對美國逾300位企業高階主管調查，79%受訪者所屬企業已採用AI代理，88%計畫增加AI預算。已採用AI代理的企業中，66%回報已看到可衡量的生產力效益。

第一個痛點是串接不同系統。劉冠志說，企業的資料和工作流程往往分散在不同系統，AI要進入日常作業，得先確認能取得哪些資料、接上哪些流程。以製造業為例，AI若要協助查詢異常原因、提供維修建議或追蹤批號，就得能讀取相關資料。新創若能把共通功能做成模組，再依客戶需求調整設定，就有機會把同一套產品部署到下一家企業。

第二個痛點是讓員工實際使用。以品保或客服為例，AI可以先草擬品質改善報告、協助查找資料，再由員工覆核。產品導入時，也要說清楚哪些工作可交給AI、哪些需要人工確認，以及出錯時由誰接手。搭配資料授權和操作權限，企業才有依據判斷哪些流程可以擴大使用。

第三個痛點是衡量成效。劉冠志指出，新創應在導入前就和客戶約定驗收標準。例如，工程團隊用AI比對不同版本的文件，可看審閱時間是否縮短、錯漏率是否下降。製造現場用AI輔助維修，可看停機時間有沒有減少。企業有了可比較的數字，才能判斷是否值得付費採購或擴大使用。

劉冠志建議，新創可先用90天驗證一個客戶願意付費、也能驗收的應用。前30天找出多家企業都有的問題，訂好驗收標準，接著做出可用版本、完成系統串接，最後檢視員工使用情況、實際成效及服務單一客戶的成本。能把同一套做法用到下一家客戶，扣除交付與維運成本後仍有剩餘，才有擴張的基礎。