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明年AI企業三大資安拐點 精誠資訊推全新產品迎戰
資訊服務龍頭精誠資訊（6214）舉辦公司年度盛會「AI Security Day」，資安策略總監陳勇君表示，在AI快速發展效應下，預計明年企業資安將會迎來三大拐點，包含治理數位員工、跨域聯防韌性、主權數位韌性等，精誠資訊將以AI防火牆跟信任推斷引擎（TIE）動態決策流程打造全方位資安防火牆，替未來AI勾勒防護新世代。
陳勇君指出，台灣有能力製造AI的心臟，更應建立保護AI思考與行動的神經和免疫系統，預期後續AI將成為各企業重要的虛擬員工，不過在AI開始投入公司應用後，資安信任將會是企業面臨AI世代的重要關鍵。
因此，陳勇君預期，2027年企業資安將面臨三大拐點，包含治理數位員工、跨域聯防韌性、主權數位韌性等，其中AI帶來的資安問題將會從拆解攻擊鏈，觸發、感染、越權行動、動態攔截、收尾等步驟被駭客攻擊，以及包含從供應商文件藏惡意提示詞、採購Agent遭誤導、意圖批次讀取匯出敏感報價與原始碼，偵測異常並瞬間降權阻斷。
精誠資訊在AI資安防戶上也推出新產品，陳勇君表示，公司推出AI防火牆跟信任推斷引擎（TIE）動態決策流程，透過信任推斷引擎每一科都有不同分數權重，如此可以可以達成智慧管控三關，藉此達到信任分級，每次登入、持續驗證、提高安檢規格等，讓AI世代的資安防護更升級。
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