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慧榮 SC26展示新一代企業級儲存解決方案 加速代理式AI基礎設施發展
全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布，將於11月16日至19日在美國芝加哥舉行的Supercomputing 2026（SC26）展示旗下PCIe Gen5及PCIe Gen6 MonTitan®企業級SSD控制晶片與參考平台，滿足AI工廠、代理式AI及大規模推論部署持續演進的儲存需求。
慧榮也將展出搭配NVIDIA BlueField-3 DPU的企業級PCIe NVMe開機碟解決方案，以及搭配信驊科技AST2600 BMC的Ferri-eMMC®嵌入式儲存解決方案，為AI伺服器與新一代資料中心基礎設施提供多元儲存支援。
慧榮企業級儲存暨顯示介面解決方案事業資深副總周宴逸表示，隨著多代理協作與代理式AI工作負載日趨複雜，AI基礎設施對儲存效能的要求也持續提升，儲存效能已成為影響整體系統效能與運作效率的關鍵。
慧榮的PCIe Gen5及Gen6企業級SSD控制晶片兼具高效能、低延遲、容量擴充彈性與優異功耗效率，協助客戶因應不斷演進的儲存需求，打造新一代AI基礎設施。
在SC26展會中，慧榮將聚焦AI基礎設施的兩大關鍵領域，展示旗下企業級SSD控制晶片、參考平台及企業級開機碟解決方案，滿足持續演進的儲存需求。
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