全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布，將於11月16日至19日在美國芝加哥舉行的Supercomputing 2026（SC26）展示旗下PCIe Gen5及PCIe Gen6 MonTitan®企業級SSD控制晶片與參考平台，滿足AI工廠、代理式AI及大規模推論部署持續演進的儲存需求。

慧榮也將展出搭配NVIDIA BlueField-3 DPU的企業級PCIe NVMe開機碟解決方案，以及搭配信驊科技AST2600 BMC的Ferri-eMMC®嵌入式儲存解決方案，為AI伺服器與新一代資料中心基礎設施提供多元儲存支援。

慧榮企業級儲存暨顯示介面解決方案事業資深副總周宴逸表示，隨著多代理協作與代理式AI工作負載日趨複雜，AI基礎設施對儲存效能的要求也持續提升，儲存效能已成為影響整體系統效能與運作效率的關鍵。慧榮的PCIe Gen5及Gen6企業級SSD控制晶片兼具高效能、低延遲、容量擴充彈性與優異功耗效率，協助客戶因應不斷演進的儲存需求，打造新一代AI基礎設施。」

在SC26展會中，慧榮將聚焦AI基礎設施的兩大關鍵領域，展示旗下企業級SSD控制晶片、參考平台及企業級開機碟解決方案，滿足持續演進的儲存需求：

適用於AI工廠儲存應用的企業級SSD控制晶片

•SM8366 MonTitan® SSD參考設計套件：以慧榮科技PCIe Gen5 SM8366企業級SSD控制晶片為核心，支援U.2、E1.S、E3.S及E1.L等多種外型規格，以及TLC與QLC NAND，採用QLC NAND時最高可支援256TB容量。平台搭載慧榮科技專有的PerformaShape服務品質（QoS）引擎，提供低延遲、可預期的效能與容量擴充彈性，滿足AI推論、KV Cache卸載及代理式AI基礎設施的儲存需求。

•SM8466：PCIe Gen6企業級SSD控制晶片，循序傳輸速度最高可達28 GB/s，隨機存取效能最高可達700萬IOPS，並支援超過512TB的SSD容量。專為高效能AI運算及資料密集型應用而設計，提供高頻寬與容量擴充彈性，滿足新一代AI基礎設施的儲存需求。

•SM8388：具備優異功耗效率的PCIe Gen5企業級SSD控制晶片，針對大容量Nearline SSD應用進行最佳化。採用單一控制晶片架構，可有效擴充快閃儲存容量，同時兼顧效能、功耗與總持有成本，滿足超大規模資料中心與AI基礎設施的儲存需求。

適用於AI伺服器生態系的企業級開機碟解決方案

•企業級PCIe NVMe DRAMless開機SSD解決方案：專為企業級伺服器、DPU、網路平台及AI儲存節點而設計，提供M.2與BGA外型規格，兼具小巧尺寸、高可靠性與低功耗，靈活支援多元伺服器架構，滿足現代企業級與AI基礎設施對耐用度、可靠性及維運的需求。

•搭載DRAM的企業級PCIe NVMe開機SSD解決方案：採用PCIe Gen5介面，專為需要頻繁存取資料與穩定效能的近CPU儲存應用而設計，支援M.2 2280與E1.S外型規格，提供480GB至3.84TB的使用容量，循序讀取速度最高可達14 GB/s。可支援系統日誌記錄、中繼資料管理及頻繁讀寫等伺服器工作負載，滿足這些應用對高效率資料處理與可預期效能的需求。