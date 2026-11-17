為推動園區生醫產業國際化，爭取全球市場商機，竹科管理局由游靜秋副局長率領8家園區廠商，包括能資國際、鈦隼生物、滙嘉健康、世延生醫、瀚生醫電、元健大和、利優生醫、瑞昱半導體業者，涵蓋智慧醫療、精準診斷與醫療器材製造等多元領域，參加全球最大的醫療器材展—德國杜塞道夫MEDICA展 (11月16日至19日)，全方位協助廠商掌握歐洲市場脈動、搶攻全球商機。

八家廠商之技術亮點如下：

•元健大和：遠距聽力測試服務，提升偏鄉地區聽力照護可及性。

•世延生醫：體外檢測試劑新醫材，對唾液樣品中生物標誌含量進行定性檢測與定量檢測，其檢測結果可用於輔助口腔癌之判斷。

•利優生醫：吸入式給藥裝置霧化控制系統，搭載不同藥品，可應用於多種肺部疾病治療。

•能資國際：可攜式X光機及奈米碳管(CNT) X光管，適用於醫內檢測、醫外緊急醫療，支援遠距醫療需求。

•鈦隼生物：腦部手術導航，自動對位技術，精準度2mm以下，提升影像判讀準確度與手術安全性。

•瑞昱半導體：搭載低功耗藍牙與多模式無線技術，全面支援智慧醫療與健康裝置通訊標準，賦能穿戴式裝置、家用監測、聽覺輔具及院所系統，打造符合醫療法規的高可靠度解決方案。

•滙嘉健康：非侵入性光纖式生理監測技術應用於嬰兒與老人的智慧健康照顧，提升機構或居家照護品質。

•瀚生醫電：利用具高靈敏度的數位化微流道微孔洞晶片檢測血液中阿茲海默症生物標誌物的濃度，可為早期阿茲海默症的篩檢與預防。

此次參展交流，充分展現了竹科在智慧醫療、精準診斷等領域的堅強實力。竹科管理局期望藉此機會，協助廠商促成商機，提升曝光率及促成更多的合作與發展契機，讓世界看見臺灣生醫產業的創新能量，並在國際舞台上建立品牌，爭取更多全球商機，進一步鞏固臺灣在醫療科技領域的領導地位。