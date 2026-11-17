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CCL 加速擴產南韓斗山蘇州大投資擴產
CCL銅箔基板加速擴產，南韓斗山蘇州大投資擴產，依據公司資料，公司宣布5,000億韓元蘇州常熟擴產。
此次協議是在斗山9月發表的約9,700億韓元規模的投資計劃中，正式啟動中國投資部分（5,500億韓元，約合27.5億人民幣）。計劃在現有常熟工廠附近約185,000平方米土地構建新生產線，並在2028年之前分階段執行投資。從2012年開始在常熟運營CCL工廠。
新產線將從2028年下半年開始陸續啟動。為確保項目順利推進，常熟市決定支援項目批准、申報、許可程序、今後運營過程中需要的各種行政程序。
斗山10月27日與韓國全北特別自治道、金堤市簽署了構建光模組用CCL專用生產線的投資協議。到2028年為止，將投入3,992億韓元，在金堤地平線一般產業園區內新建總面積約1萬坪的生產設施。該公司今年4月公布了在泰國建設新工廠的計劃，正在構建連接韓國、中國、泰國的全球CCL生產體系。
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