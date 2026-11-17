美國商務部工業安全局（BIS）於美東時間 11 月 16 日發布的新規，外界認為美國升級人工智慧AI算力出口管制，預期對台積電（2330）影響有限，法人則關注1風險方向。

法人分析，出口管制升級核心目的在於防堵中國透過「第三國轉運實體晶片」及「租用海外資料中心遠端算力」的漏洞。對台積電及台灣半導體供應鏈而言，這項政策屬於「短期出貨節奏受干擾、合規成本上升，但長期總算力需求僅為結構性移轉而非消失」的中性偏空事件。

法人也分析，對台積電（晶圓代工與先進封裝）的直接與間接影響方面預期直接影響有限（非終端銷售方）： 台積電主要依據 NVIDIA、AMD、Broadcom 等美系 IC 設計大廠的訂單進行先進製程（N4/N3）代工與 CoWoS 封裝，並不直接將成品 AI 晶片銷售給東南亞或巴西的資料中心營運商。

此外，美系雲端巨頭（CSP，如微軟、Google、AWS）在東南亞建置的資料中心適用豁免條款，這部分的核心訂單不受阻礙。

至於風險方面，法人分析，存在間接訂單遞延風險，過去部分中資背景或與中國關聯密切的雲端/算力租賃業者（如先前被點名的 Megaspeed 等），透過在新加坡、馬來西亞等地設立資料中心大量採購高階 GPU。新規要求出口至上述五國的受管制晶片皆須事先申請出口許可證，這會導致 NVIDIA 等客戶針對這類「非美系 CSP 訂單」的出貨時程拉長甚至遭駁回，恐潛在影響未來的出貨速度。