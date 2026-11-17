全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）於SuperComputing 2026（SC26）展示最新AI創新技術與產品。此次展出包括液冷式NVIDIA MGX平台、採用NVIDIA DGX Station架構的桌上型AI超級電腦，以及新一代多節點運算與企業級伺服器，打造完整產品組合，全面支援代理式AI與AI工廠部署需求。透過整合最新AMD與Intel處理器架構，微星提供兼具機櫃級運算密度與彈性配置的平衡效能，滿足企業從大型AI基礎架構到本地端AI開發的多元工作負載需求。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，建構現代化資料中心，不僅需要強大的運算效能，更仰賴緊密的技術合作夥伴關係，以及值得信賴的基礎架構，才能將技術創新轉化為實際價值。透過與AMD、Intel及NVIDIA等業界領導廠商合作，微星結合領先技術與系統整合能力，提供可靠、彈性且高效率的基礎架構，協助客戶充分發揮投資效益、穩健擴展運算規模，並為下一世代AI發展做好準備。

微星以NVIDIA MGX架構為基礎，展示6U液冷式CG681-S6093系統，以及整合4台CG681-S6093的48RU機架配置。透過開放式模組化參考架構，微星提供可靈活擴展的液冷運算模組，支援從獨立的伺服器延到機櫃級AI工廠的多元部署，協助系統建置商更快速地設計符合未來需求的系統，同時降低成本、縮短產品上市時程，並提升投資報酬率。

為滿足企業從雲端運算、邊緣推論到桌上型AI開發的多元部署需求，微星提供4U與2U NVIDIA MGX伺服器，支援NVIDIA RTX PRO 6000及RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU。此系列平台專為高負載運算應用設計，涵蓋大型語言模型（LLM）、深度學習訓練，以及NVIDIA Omniverse等工作負載。

針對需要高效能本地端運算的企業AI團隊，微星推出採用NVIDIA DGX Station平台打造的MSI XpertStation WS300桌上型AI超級電腦，將資料中心級AI運算能力延伸至桌面工作環境。專為AI開發、模型微調、推論及資料密集型工作流程設計，並將支援Windows環境，滿足本地端AI應用程式與代理式AI代理開發。

XpertStation WS300搭載NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，提供最高748GB具備錯誤更正碼（ECC）的一致性記憶體以及7.1TB/s的HBM3e GPU記憶體頻寬，加速CPU與GPU之間的資料傳輸及大型模型處理。透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC高速網路卡提供雙400GbE網路連線，搭配液冷散熱設計，將資料中心等級的AI運算效能整合於精巧的桌上型系統中。

專為超大規模資料中心與雲端服務業設計，微星的開放運算與核心運算平台採用高密度多節點伺服器架構，針對機櫃級部署需求進行最佳化。微星21吋開放運算平台支援ORv3基礎架構，提供氣冷式2OU 2節點，以及直觸式液冷（DLC）1OU 2節點配置，CPU TDP最高可達600W。此外，19吋DC-MHS核心運算平台則提供2U 2節點與2U 4節點配置，進一步提升運算密度與基礎架構使用效率。此系列平台搭載AMD EPYC 9006系列SP7伺服器處理器或Intel Xeon 6處理器，為大型AI、雲端運算及高效能運算（HPC）部署提供可擴展的基礎架構。