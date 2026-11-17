美國擴大人工智慧（AI）晶片出口管制，進一步將海外資料中心遠端使用先進算力納入限制。對此，APEC高官會主席、中國公共外交協會會長陳旭今（17）日表示，AI未來應造福全人類，不應成為特定群體或國家獨有，相關議題需要各方共同研究、協商，才能凝聚廣泛國際共識。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議周新聞中心今天在深圳舉行第五場吹風會。陳旭指出，當前國際社會面臨多重挑戰，全球經濟成長遭遇困難，亞太地區也正經歷深刻且複雜的變化，不確定與不穩定因素增加。

陳旭表示，在經貿領域，各經濟體圍繞推動區域經濟整合、亞太自由貿易區建設、支持世界貿易組織（WTO）、促進數位合作及發展綠色經濟等議題深入討論，並重申支持亞太自貿區進程。在數位與AI領域，則聚焦數位經濟成長、數位互聯互通，以及AI安全部署與負責任應用等議題，已形成多項共識。

針對彭博社記者提問，美國商務部日前公布新規，要求部分國家出口先進晶片須取得許可，並限制中國企業透過海外資料中心取得大量先進算力。陳旭表示，AI正以幾何級數速度發展，對人類社會的影響幾乎涵蓋各個層面。中國大陸一向主張AI應朝普惠、向善方向發展，不能讓任何人掉隊，未來應造福全人類，而非成為特定群體或國家獨有的資源。

陳旭強調，APEC是亞太地區重要的經濟合作機制，在數位經濟及AI等新興科技議題上，具備廣泛共識與合作基礎。各經濟體發展階段及合作需求雖不相同，但面對AI快速發展與數位經濟成長，如何透過合作彌補數位落差、培育新的經濟成長動能，將是APEC各經濟體共同面對的重要課題。