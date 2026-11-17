Apple首款摺疊手機iPhone Duo上市以來話題不斷，實際上手後許多老用戶最大不適應就是少了Face ID，只能依賴側邊電源鍵的Touch ID解鎖。不過這個困擾即將有解方，Apple在最新釋出的iOS 27.3開發者Beta 2版本中，驚喜為iPhone Duo新增了「前鏡頭臉部辨識解鎖」功能，預計將於12月隨正式版全面推送。

更新後開啟「Unlock with Front Camera」，系統就會引導進行臉部辨識設定，整體流程類似註冊Face ID，設定完成之後，就能在摺疊狀態使用前鏡頭快速辨識解鎖。記者搶先升級測試版實測，臉部辨識速度與Face ID差異不大，拿起手機向上滑動不到1秒內就能順暢完成解鎖，操作體驗已相當接近過去熟悉的Face ID，大幅改善單手握持時還得刻意尋找側邊指紋鍵的窘境。

不過這項功能還是有其使用限制，由於iPhone Duo外螢幕僅配備一般前置鏡頭，缺乏紅外線深度感測器，這套系統本質上屬於2D影像辨識，安全等級不如3D結構光。因此，目前只能單純用來解鎖手機，如果要使用Apple Pay行動支付、密碼自動填入或開啟加密應用程式，系統仍會強制要求驗證Touch ID或輸入密碼

在享受便利之餘，用戶仍須留意其安全性與使用限制。由於iPhone Duo外螢幕僅配備一般前置鏡頭，缺乏紅外線深度感測器，這套系統本質上屬於2D影像辨識，安全等級不如3D結構光。因此蘋果設下嚴格護欄，該功能僅限用於解鎖進入主畫面，若涉及Apple Pay行動支付、密碼自動填入或開啟加密應用程式，系統仍會強制要求驗證Touch ID或輸入密碼。

向來在與安全標準上相當堅持的Apple，罕見地透過軟體更新快速回應了用戶使用痛點。趕快傳給你那個說iPhone Duo沒有Face ID就不買的朋友，現在可以準備下單了！

更新後開啟「Unlock with Front Camera」，系統就會引導進行臉部辨識設定。記者黃筱晴／攝影