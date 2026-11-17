AI熱潮帶動半導體廠商積極擴產，科技業人才荒也從高階工程師延燒至基層產線。1111人力銀行17日公布統計，產線技術員、產業作業員工作機會已連續三年攀升，年增率高達35%，已有知名半導體大廠開出技術員平均年薪80萬元以上、另加分紅獎金的條件搶才。

經濟部投資台灣事務所日前通過日月光（3711）等三家企業投資案，其中日月光規劃投入1,237億元，擴充高雄楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區的高階封裝測試產能，預計新增3,553名本國員工。

1111人力銀行指出，隨著AI、高效能運算及先進封裝需求持續升溫，科技產業人才需求已從高階研發延伸至製程、設備及基層產線，企業面臨訂單增加、產能持續擴張，人力卻難以及時補足的困境。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，調查顯示，目前有33.3%的科技廠商認為，求職者薪資期待高於公司預算，是招募人才的首要障礙，其次為專業人才供給不足，占24.2%，以及少子化衝擊，占21.3%。

為填補人力缺口，目前已有49.6%的企業願意適度提高薪資，部分企業也透過放寬學歷、年資及工作經歷限制，以及提高員工福利、增加內部培訓等方式，擴大招募人才。

不過，科技產業雖普遍具有高薪形象，企業間的薪資競爭力卻存在明顯落差。曾仲葳指出，中小型電子製造業及供應鏈廠商，受限於毛利結構與營運成本，難以提供比肩半導體龍頭廠的薪資及分紅條件；當薪資待遇不足以彌補輪班、工作壓力及工廠環境等因素時，年輕求職者更傾向選擇服務業，或工作時間、地點較具彈性的職務，加劇基層製造業缺工問題。

1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，近年電腦周邊設備製造業也面臨與半導體及其他科技產業競逐人才的壓力，人才爭奪戰已從單一產業擴大至整體科技供應鏈，短期內恐難有效改善。

陳曉蓁指出，引進海外人才雖是較快速補充人力的方式，但從中長期來看，政府應重新檢視高等教育與技職教育資源配置，擴大理工人才培育規模，從源頭改善科技人才供需失衡問題。