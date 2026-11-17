2026年APEC工商領導人峰會今（17）日在深圳前海國際中心登場，來自APEC 21個經濟體及英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的逾2,000名政商界代表齊聚，聚焦人工智慧（AI）、數位經濟、區域經貿整合及永續發展等議題。其中，百度董事長李彥宏指出，AI應用是新興科技發展最重要的一環，從自駕車到AI影片，已逐步改變民眾生活，未來自駕車在交通安全方面也有機會優於人類駕駛。

峰會上午舉行工商界對話，由APEC工商諮詢理事會（ABAC）中國代表、寧德時代董事長曾毓群，與李彥宏、力拓執行長Simon Trott、美國商會主席Suzanne Clark等企業領袖交流，討論AI等新興技術帶來的產業機會與挑戰。

李彥宏表示，AI應用已從交通領域的自駕車，延伸至娛樂產業的AI影片，逐漸融入民眾日常生活。他認為，自駕車未來有望比人類駕駛更安全；但在AI發展過程中，也須思考如何在風險控管與創新之間取得平衡。他提醒，若過度規避風險，可能反而扼殺創意，政策制定應思考如何將風險降至最低，而非限制技術發展。

他也關注AI發展可能帶來的政策協調及資源分配問題，指出全球資料中心正大規模建置，算力資源持續增加，但資料提供方與算力資源之間仍存在分配不均情形，相關問題仍有改善空間。

本屆峰會以「亞太經濟新圖景與合作新機遇」為主題，安排七大議題專題研討，涵蓋互聯互通、開放普惠的AI創新生態、亞太永續發展、亞太自由貿易區建設、數位經濟合作、粵港澳大灣區發展機遇，以及數位化與綠色化協同轉型。

依據峰會議程，18日上午預計安排APEC經濟體領導人演講，外界關注中國大陸國家主席習近平是否將於該時段致詞；下午則安排領導人演講及閉幕交接儀式。