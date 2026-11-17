輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳請辭執行長及董事職務，引發各界關注。中經院院長連賢明在臉書發文指出，美國對中鷹派難以容忍一個對中國大陸寬容的AI領袖，更難容下一個有能力改變美國總統川普看法的紅頂商人。這場風暴原本可能有三種結局，如今看來，鷹派應是打定主意要讓黃仁勳下台，但這是否符合川普的意願，仍有待觀察。

「國之利器，不可以示人」，連賢明引用小說《喬家大院》為例，主角喬致庸一心想將票號生意做到全國，實現「匯通天下」的遠大志向，但掌握全國銀兩流通的票號如同國家命脈，絕非普通商人所能駕馭，若強行攬下這等重器並招搖過市，恐招致朝廷猜忌與殺身之禍。

回顧黃仁勳此次請辭風波，連賢明指出，除了私人感情爭議外，另一項爭議是輝達將大量AI晶片銷往馬來西亞及新加坡，這些地區並沒有如此高的算力需求，背後則有中國大陸科技企業租用算力，引發規避美國出口管制的疑慮。

不過，連賢明指出，包括科民社智庫的研究報告在內，許多報導均指出這些晶片被銷往馬來西亞及新加坡的資料中心，當地算力需求有限，但現實是，事發當時美國的出口管制規定只限制出貨地區，並未要求調查算力是否出租給中國大陸客戶。

連賢明表示，既然這些AI晶片疑雲早已見諸報端，美國商務部大可要求輝達清查客戶名單，直接將有疑慮的客戶列入黑名單。他指出，川普曾多次在內部會議下令將Megaspeed列入黑名單，但商務部長盧特尼克遲遲沒有動作，引發財政部長貝森特不滿，要求川普一併追究盧特尼克失責。然而，川普卻出面力挺盧特尼克，還多次致電黃仁勳，希望他留任執行長。

連賢明推測，川普可能早已知道現行規定存在漏洞，也知道輝達利用這些漏洞增加收入，更知道盧特尼克並未收緊這些灰色地帶。由於直接開放高階AI晶片銷往中國大陸的政治風險太高，川普可能選擇私下放寬灰色空間，給予中國大陸部分晶片或算力，作為談判籌碼，而黃仁勳深知川普的意圖，決定放膽一搏。

然而，連賢明認為，黃仁勳輕忽了AI在美中競爭中的重要性。在地緣政治競爭下，美國對中鷹派不可能容忍一個對中國大陸寬容的AI領袖、一個存在灰色地帶的AI供應鏈，更重要的是，不能容下一個有能力改變川普看法的紅頂商人。

對矽谷企業而言，AI可能是改變人類未來的重大產業；但對華府政治人物而言，AI是美中競爭的科技基礎。連賢明指出，如此重要的「國之利器」，怎麼可能讓一個無法完全控制的人掌握？對這些鷹派而言，用盡力氣也要排除黃仁勳的影響力。

連賢明分析，黃仁勳原本可能有三條路可走。第一，改選董事會，納入國安人士進行監管；第二，由美國政府低價入股輝達，讓公司付出代價，也透過政府持股確保未來公司政策不會出現意外；第三，執行長下台及董事會改組，透過新經營團隊確保公司政策恪遵美國利益，至於公司利益，已非現階段的考量重點。

連賢明認為，從貝森特最新談話來看，鷹派應是打定主意走第三條路，一勞永逸解決問題。只是，這條路是否為川普所希望的，後續又將如何演變，都是值得觀察的重點。