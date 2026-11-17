美光桃園廠勞資爭議露曙光，勞資雙方今下午將重回談判桌，進入調停程序。桃園市長張善政今在公辦電視政見發表會後受訪表示，工會原本已不打算繼續往下談，經市府積極接觸、勸說後，終於回心轉意，市府對下午會議抱持「謹慎樂觀」態度。他也說明自己不會出席，因今天是由第三方調解委員主持的調解會，市長不宜在場「跨級指揮」，這是對法治的尊重。

張善政表示，原本美光桃園工會已經不打算再繼續往下談，後來經過市府非常積極地接觸、勸說，工會終於回心轉意，願意今天下午再回來開會，因此市府對下午的會議抱持謹慎樂觀態度。

張善政指出，工會既然願意回來開會，就表示仍希望繼續與資方往下談，市府也希望資方能夠有善意回應，讓今天的會議可以順利向前推進，持續尋找勞資雙方都能接受的方向。

針對外界關注他今天是否親自出席，張善政說，過去幾次會議是「協調會」，依相關機制可以由市府主持，但今天召開的是「調解會」，性質有所不同，將由第三方客觀的調解委員主持，因此市長不方便出面。

張善政表示，這是對法治的尊重，既然會議交由第三方客觀的調解委員主持，就不能由市長到現場「跨級指揮」，這樣並不合宜，因此今天將尊重調解機制，讓勞資雙方在調解委員主持下討論。