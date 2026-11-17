透過券商複委託買賣美股，賣出賺到的價差屬於海外財產交易所得。高雄國稅局提醒，海外股票交易的獲利和虧損，只能在「同一年度內」互抵，抵完若仍有獲利，應依規定將淨額計入個人基本所得額，計算基本稅額，如果抵完仍是虧損，剩下的損失也不能留到下一年扣抵。

輝達（NVIDIA）股價周一再跌4.1%，收在去年7月以來最低，從10月高點至今已大跌近35%，市值蒸發逾2兆美元。若賣出輝達股票認賠，能拿這筆虧損抵掉其他美股的獲利嗎？

高雄國稅局官員藉由這個例子說明，如果投資人在同一年賣出輝達股票賠錢、賣出超微（AMD）股票賺錢，兩筆損益就能互抵。若抵完還有獲利，應依規定將淨額計入個人基本所得額。

不過，如果輝達虧損超過超微獲利，且當年沒有其他海外財產交易所得可扣，剩下的虧損就不能留到隔年再抵。交易損益須依實際成交價格及原始取得成本計算，並經國稅局核實認定。

國稅局提醒，海外所得不會出現在國稅局提供的所得查調資料中。民眾報稅時，應依券商等交易機構提供的通知書或對帳單，主動核對並如實申報，以免誤扣以前年度的虧損，或漏報海外所得而受罰。