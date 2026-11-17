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國科會示警台廠 快制定AI共通標準

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

輝達創辦人黃仁勳辭去公司所有職務，為AI市場投下震撼彈。國科會主委吳誠文昨（16）日示警，過去以來全球AI產業由輝達與台灣供應鏈共同制訂標準，隨著黃仁勳下台將受到挑戰，中國大陸也將藉機制訂其AI標準，台灣須審慎因應，並與盟友及市場合作夥伴加快制訂共通AI標準，分散風險。

經濟部次長賴建信昨日表示，全球發展AI，台灣頂尖廠商及完整供應鏈仍無法取代。

國科會昨日舉行委員會議後記者會，提到黃仁勳下台風波，吳誠文表示，尚不知黃仁勳是否能回鍋，一旦讓大陸有機會制訂AI標準，台灣AI產業也會面臨與大陸更激烈競爭。他強調，除台積電先進製程須繼續保持領先，也要同時發展成熟製程，包括IC設計。簡言之，在未來共通AI標準下，台灣AI發展不能只偏重科技業、高單價AI，也要發展讓百工百業都能用的平價AI。

談到黃仁勳下台，吳誠文形容，這對台灣是場「意外」。究其原因是美中在AI產業的複雜角力，美國政府限制大陸AI發展，管制對陸出口，業界也不想放棄大陸市場，因而上下運用不同策略，產生複雜局面。

他表示，未來AI硬體標準制訂，輝達是否能一統江湖，及輝達攜手台廠制訂AI產業標準，是否能夠維持，有待觀察。台廠與美國等盟友、市場合作夥伴、客戶共同「分散風險」，要加快發展未來共通標準。

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