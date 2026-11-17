台鏈挺黃仁勳101大樓點燈「台灣愛Jensen」

輝達創辦人黃仁勳上周請辭公司所有職務，震撼全球，繼輝達員工周末開始自發性連署聲援黃仁勳回任，台灣產業界也奔走串連，有錢出錢有力出力，昨（16）日包下台北101大樓外牆點燈，以跑馬燈方式，向全球放送支持黃仁勳的心意。

「台灣AI共創未來」、「Thrive Together（一起茁壯）」、「台灣愛Jensen」及「家人友誼」等標語，昨天晚間6時起在101大樓上輪播，要齊心跨海向外界表達台灣力挺黃仁勳的心意。

據了解，這次點燈活動是由台灣產業重要成員，包括台北市電腦公會、零組件公會、玉山科技協會理事們發起，並與台北101的董事長賈永婕共商的成果。

黃仁勳雖自小離台到美國求學，但他對台灣的感情濃厚，除與台灣供應鏈有拚搏情誼，他更熱愛台灣小吃文化，將台灣的夜市帶到美國GTC大會，成為美台科技合作的關鍵推手。

為表達支持與感謝黃仁勳之意，台北101昨晚以跑馬燈輪番播出四組文字，表達台灣供應鏈的心內話。