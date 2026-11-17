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輝達風波未止…仍入列美AI國家隊 台積、京元電等扮要角

經濟日報／ 本報綜合報導
美國媒體報導，川普政府預計未來一周內宣布「AI國家隊」名單，輝達等20多家公司入列，反映儘管輝達惹出許多風波，但川普政府仍持續推進AI戰略，協助企業爭取海外生意，也推動各國採用美國AI技術，而非中國大陸的技術。路透
美國媒體報導，川普政府預計未來一周內宣布「AI國家隊」名單，輝達等20多家公司入列，反映儘管輝達惹出許多風波，但川普政府仍持續推進AI戰略，協助企業爭取海外生意，也推動各國採用美國AI技術，而非中國大陸的技術。路透

美國媒體報導，川普政府預計未來一周內宣布「AI國家隊」名單，輝達等20多家公司入列，反映儘管輝達惹出許多風波，但川普政府仍持續推進AI戰略，協助企業爭取海外生意，也推動各國採用美國AI技術，而非中國大陸的技術。

業界分析，川普政府要打造美國「AI國家隊」，台廠將是最佳夥伴，包括台積電（2330）、京元電（2449）、環球晶（6488）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）及仁寶（2324）等指標廠，涵蓋晶圓代工、封裝測試、半導體矽晶圓、電子代工等領域，都積極在美國設廠，台廠「美國製造」產能是支援美國發展AI的關鍵。

川普政府打造美國「AI國家隊」的計畫約一年前已宣布，但名單一直未公布。入選企業拓展海外業務時，可獲政府支援，其晶片等技術出口許可，可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。

華府計劃把美國晶片、AI模型及相關產品整合銷售，方便外國客戶一站購足，爭取外國政府和企業採用，與中國大陸企業競爭。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，儘管輝達創辦人黃仁勳的婚外情與間諜疑雲持續發酵，川普政府仍計劃將輝達列入由20多家企業組成的「AI國家隊」，最快一周內由商務部長盧特尼克公布名單。入選企業預料還包括亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic等。

川普政府去年夏天將AI技術出口列為科技策略的支柱之一，希望藉由擴大海外銷售，維持美國對中國的領先優勢。美中先前已在5G領域爭奪全球市場，華為等中國企業積極打進歐洲、拉丁美洲等地，如今競爭延伸至AI。

盧特尼克預計本周隨川普訪中，與此同時，他正因商務部未能堵住陸企取得輝達高階晶片的漏洞，承受不小壓力。

華爾街日報先前報導，他不願在貿易談判期間激怒中國。

紐約時報先前報導，盧特尼克遭指控主導制定較為寬鬆的AI晶片出口管制政策，其長年經營的建達金融服務公司則與東南亞資料中心業者有商業往來。此舉引發外界質疑，陸企或可透過租用這些海外資料中心的算力繞過直接禁令，因而面臨潛在的利益衝突爭議。

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黃仁勳捲共諜風波未平！川普組AI國家隊 傳欽點輝達與4巨頭

WSJ：川普擬一周內公布AI國家隊名單抗衡中國 輝達風波未歇仍將入選

紐時：盧特尼克寬鬆監管AI晶片 疑涉家族利益

華郵：黃仁勳風波牽連美選民對AI及中國疑慮 重擊川普弱點

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