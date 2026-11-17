中華電深耕永續 獲殊榮

中華電信（2412）榮膺國際財經雜誌《財資》（The Asset）主辦的「企業永續領導獎Corporate Sustainability Leadership Awards 2026」最高榮譽玉璽獎（Jade Award），更是台灣唯一於跨國、跨產業評選中連續六年獲此殊榮的企業。

中華電信董事長簡志誠表示，「以永續發展為基礎的國際標竿企業」願景，將永續融入公司治理與營運策略，以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為三大策略主軸，持續將永續力轉化為企業競爭力與長期成長動能。

The Asset企業永續領導獎以機構投資人及產業分析師觀點出發，在亞洲頗富盛名，每年就亞洲上市公司的財務績效、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等眾多面向進行綜合評比，評選出ESG具有卓越成就及透明度的公司。

中華電信總經理林榮賜指出，永續並非獨立於本業之外的額外工作，而是企業經營及資源配置重要考量，由董事會層級的「永續發展暨策略委員會」監督，將永續目標融入公司營運策略，追求營收成長的同時持續降低碳排，2025年母公司營收較2020年成長10.7%，同期範疇一及範疇二碳排由79萬噸降至59.7萬噸、減少24.5%。

中華電信以「海地星空」策略布局，涵蓋海纜、光纖與行動通訊、微波及衛星，建構互為備援、多層次的網路韌性，不僅對內可降低企業營運中斷風險，對外更是為政府與企業客戶提供穩定的網路服務，支撐交通調度、醫療應變、公共安全與即時資訊流通等關鍵任務。

此外，中華電信更將網路、機房及ICT服務優勢延伸至AI時代的新興成長領域，積極布局IDC／AIDC、AI算力、雲端、資安、衛星通訊及企業ICT整合解決方案，既有基礎建設不僅支撐電信服務，更成為發展AI與數位經濟的重要基礎，強化數位韌性營運。

中華電信財務長許文馨強調，本次六度奪得最高榮譽玉璽獎，展現永續治理轉化為長期競爭力的具體成果，也為公司ESG成就再創里程碑。