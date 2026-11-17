中嘉三路並進 營運喊衝

中嘉集團掌握AI、雲端與智慧應用產業轉型契機，集團全年營收連續多年超過百億元規模，寬頻營收連續三年雙位數成長、寬頻事業營業利益年增逾一成，今年政府與企業服務營收更較去年同期成長逾55%，電路總數突破萬條，簽約金額較去年成長超過五倍，成為核心寬頻之外的第二成長曲線。

中嘉集團近年持續深化光纖網路建設，並將核心寬頻網路能力延伸至政府、企業及家庭三大市場，總經理陳佐銘表示．AI時代的寬頻競爭不再侷限於網路速度與頻寬規格，在於將數位基礎建設轉化為城市治理、企業生產力、以及家庭生活品質的實質價值。

中嘉持續投資新世代全光網路，提升連網效能，更以前瞻性的基礎建設布局，打造穩定、可靠、且具備長期擴充能力的數位底座，支撐智慧城市、企業ICT與智慧家庭等多元應用發展。

面對AI帶動的產業變革，陳佐銘強調，以寬頻網路為核心，整合技術、服務與應用場域，推動跨產業、跨領域的協作與創新，讓數位科技真正轉化為產業升級與生活進步的動能，為台灣數位轉型與智慧城市發展創造更長遠的價值。

中嘉積極推動FTTH光纖到府與XGS-PON網路升級，以全光網路布局AI新世代，全台供裝區具備最高上下行10Gbps對稱頻寬，並於台北、桃園、高雄推出2G對稱頻寬；企業網路同步升級，完成具備800G APN的商用全光網路部署，為企業高速連線、AI資料中心、高效能運算、雲端服務及智慧城市等應用奠定關鍵網路基礎。

截至2026年第3季，中嘉來自政府及企業營收年增55%，電路總數突破萬條，其中約90%來自月租、專線、網路傳輸及經營維運等經常性服務收入，展現「高成長、高經常性、高可累積」的發展特性；未來成為核心寬頻事業之外的重要新成長引擎。

中嘉更協助政府推動智慧城市與數位治理，將AI布局延伸至既有網路與實際應用場域，打造涵蓋智慧交通、公共安全、AI影像辨識、智慧教育、城市管理、水利環境監測、AI工安監測、公共照護及能源管理等領域；已完成全經營區上萬智慧停車格建置，布建數千支城市安全監控點位。

企業服務則從高速網路連線延伸至整合型ICT解決方案，中嘉表示，累積超過500家企業客戶、其中超過二成為上市櫃企業，橫跨金融保險、資通訊、電子、生技、食品及民生用品等領域，更持續深化IDC／AIDC、雲端服務、資訊安全、系統整合、智慧場域及AI相關應用等五大服務。

同時，中嘉整合寬頻網路、影音內容、智慧設備及家庭服務，建構AI智慧家庭生態系，寬頻新申裝量能年增近七成，成功帶動高速率寬頻用戶占比提升，1G高速率用戶占比超過四成、300M及以上速率用戶更高達八成。未來將持續擴大智慧家庭服務應用，拓展至家用智慧網路管理、居家安全防護、居家照護與健康管理等領域。

中嘉積極拓展跨電信業者策略合作，與遠傳電信合作「大雙網」，與台灣大哥大合作「好速成双」，透過固網與行動服務整合，提升客戶經營效益與市場競爭力。