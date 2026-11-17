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三星搶星鏈訂單叫陣台積 加速退出成熟製程 聯電、力積有望迎轉單

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中李孟珊／綜合報導
韓媒首爾經濟日報報導，三星電子晶圓代工事業積極爭取為SpaceX旗下衛星通訊服務星鏈（Starlink）生產半導體，這也意味著三星在美國德州的晶圓廠，不只聚焦人工智慧（AI），還將跨足太空產業。路透
韓媒首爾經濟日報報導，三星電子晶圓代工事業積極爭取為SpaceX旗下衛星通訊服務星鏈（Starlink）生產半導體，這也意味著三星在美國德州的晶圓廠，不只聚焦人工智慧（AI），還將跨足太空產業。路透

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子晶圓代工事業積極爭取為SpaceX旗下衛星通訊服務星鏈（Starlink）生產半導體，這也意味著三星在美國德州的晶圓廠，不只聚焦人工智慧（AI），還將跨足太空產業，未來台積電（2330）與三星美國廠競爭將更激烈。

同時，Dealsite也引述業界消息指出，三星加速退出成熟製程市場，進一步壓縮全球8吋晶圓供給，聯電力積有望迎來轉單、產能利用率提升及漲價三大利多，助攻2027年營運表現。

首爾經濟日報報導，三星正在擴建位於德州奧斯汀的晶片廠，以便生產星鏈衛星搭載的STM32V8微控制器（MCU）。三星電子晶圓代工事業正採取雙軌策略，將德州泰勒廠打造為先進AI晶片生產基地，奧斯汀廠則強化特殊製程，擴大生產航太、工業用途的專用晶片，包括負責生產星鏈衛星晶片。此前美國政府已依據晶片與科學法，針對三星在德州總額達370億美元的投資，核定47.45億美元補助。

奧斯汀廠計劃在2030年前採用FD-SOI製程生產星鏈衛星晶片，SpaceX也已直接肯定STM32V8晶片的運算效能及內嵌記憶體技術。

至於泰勒廠，三星正規劃採用2奈米製程，分別於2027年生產特斯拉的AI5晶片、2028年生產AI6晶片，應用於自動駕駛及機器人。

業界分析師指出，隨著三星德州擴廠計畫完成，也意味三星未來將不再只聚焦AI，還將跨足航太產業。

台積電方面，在美國台積除了設於鳳凰城的最新先進製程製造據點，亦在華盛頓州卡默斯設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁和加州聖荷西設有設計服務中心。

台積電在亞利桑那州已經完成了第二座晶圓廠的建設，目前正處於機台移入與安裝的階段。

Dealsite報導，三星正加快8吋晶圓代工業務調整腳步，將資源集中於12吋先進製程，先前曾傳出在2030年前關閉8吋廠，如今提前到2029年底前，相關時程尚待三星正式確認。

法人分析，聯電與三星旗下System LSI長期維持代工合作關係，具備承接後續訂單的優勢。三星退場效應若持續發酵，將進一步鞏固聯電報價及產能利用率。力積電同樣有望受惠，業界說明，現階段雖未傳出直接承接三星訂單，但全球供給收縮可望帶動其他客戶提前卡位產能，強化議價能力。

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