電磁波化為可見空間體驗 蘋果科技助陣坂本龍一特展

台北市立美術館展出日本已故音樂家坂本龍一大型回顧展「坂本龍一｜觀音．聽時」，策展與技術團隊運用演算法、感測器及多款蘋果（Apple）裝置作為後台演算與呈現媒介，將無形的電磁波、氣象數據轉化為可被「看見」的空間體驗，展現數位科技與聲響藝術的深度交融。

「坂本龍一｜觀音．聽時」展期至2027年3月14日，集結7組大型裝置作品。導覽人員指出，這是一場「需要工程師共同完成的展覽」，布展期間特別從日本邀請多位負責軟體、聲音與影像的技術人員來台，透過數位技術重新調校舊作，以適應北美館的空間特性。

回顧坂本龍一的創作歷程，個人電腦扮演關鍵角色。他自1980年代中期逐步轉向使用蘋果Macintosh電腦進行音樂製作，1987年啟用Macintosh SE後，確立以Mac為核心的數位創作流程，並隨著1990年代網路興起嘗試線上即時串流演出，與蘋果逐步建立合作關係。

在此次展場中，入口迴廊由真鍋大度與坂本龍一合作的「感測流2026——不可見、不可聞（台北版）」，透過館外天線捕捉手機等城市電磁波，由體積精巧的Mac mini進行即時系統運算，將肉眼不可見的訊號轉化為聲光影像。

坂本龍一與高谷史郎合作的「水的樣態1」，運用Mac控制天花板數百個噴嘴釋放水滴的時機，使水面形成不斷變化的漣漪；「LIFE——流動、無形、無聲……」則透過Mac協助控制結合水、霧、光影的視聽系統。

北美館特別提醒，為營造更純粹的聆聽與觀看品質，鼓勵民眾放慢腳步沉浸感受，此次展覽僅開放「async——沉浸」、「LIFE——流動、無形、無聲……」及「感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）」3件作品供觀眾拍攝。