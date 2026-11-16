TrendForce：第3季全球電視出貨年減3.6% 品牌轉攻Mini LED等高階市場

研調機構TrendForce最新調查顯示，2026年第3季全球電視品牌出貨量達4,794萬台，雖受惠於年底促銷備貨需求帶動而季增2.8%，但受到全球通膨、記憶體價格上漲與整機成本攀升影響，品牌對庫存管理趨於審慎，單季出貨量仍較去年同期衰退3.6%。

TrendForce預估，第4季在黑色星期五等年底促銷帶動下，全球電視品牌出貨量將季增8%，但仍年減4%，2026全年出貨量恐年減1.4%至1億9,348萬台；展望2027年，因面板與記憶體等上游零組件漲勢延續，預估出貨量將再年減1.2%至1億9,117萬台。

觀察主要品牌第3季表現，三星（Samsung）以840萬台穩居出貨龍頭，但受記憶體成本上揚與需求疲弱影響，中小尺寸出貨受限，單季年減1.9%；TCL則以748萬台、年增1.1%居次，憑藉大尺寸與中高階產品帶動平均銷售單價（ASP）提升，在歐美及新興市場營收皆繳出雙位數成長。

中系品牌競爭白熱化，海信（Hisense）第3季出貨745萬台、年減2.7%，與TCL僅相差約3萬台。海信積極搶攻大尺寸與高階市場，今年前3季100吋以上超大尺寸電視銷量年增77.4%，Mini LED電視銷量亦大幅成長75.5%。

在終端需求平淡下，品牌廠紛紛轉向高階規格尋求突圍，帶動Mini LED電視滲透率快速拉升。TrendForce指出，隨著三星、樂金電子（LGE）與Sony在2026年擴大產品布局，預估全年全球Mini LED電視出貨量將翻倍成長至2,878萬台、年增116%，滲透率逼近15%。

其中，三星將以26%市占率重返Mini LED電視龍頭；LGE則因高階策略從OLED延伸至Mini LED並加速擴充產品線，全年出貨量可望暴增逾800%至175萬台，躍居全球第四大Mini LED電視品牌。

此外，高階LCD電視戰火已從單純的背光分區數，延伸至背光架構與色彩技術的差異化，具備RGB三色獨立光源的RGB Mini LED（包含Micro RGB）成為各大品牌競逐焦點，TrendForce預估2026年全球出貨量將突破200萬台。

在技術路線與市占表現上，海信憑藉早期布局，預估將以33%市占率拿下2026年RGB Mini LED電視龍頭，三星與Sony分居二、三名，前三大品牌合計囊括逾75%市占；而TCL則採取區隔策略，主打以藍光Mini LED結合量子點技術的SQD（Super Quantum Dot）搶攻高階市場。