國科會科學技術白皮書草案聚焦9大議題 主權AI與太空入列

國科會今天報告新一期「科學技術白皮書（民國116年至119年）」草案，聚焦半導體、主權AI、太空、全齡健康等9大科技議題。國科會前瞻處長何紀芳表示，以主動優先布局、科技對接國政、跨域擴散等3大特色為主軸，盼與全球科技夥伴打造安全、可信賴的供應鏈，並帶動百工百業及中小微企業AI化。

國家科學及技術委員會今天召開委員會議，國科會報告「科學技術白皮書（民國116年至119年）」草案，擘劃未來科技施政藍圖。

國科會主委吳誠文表示，討論科學技術白皮書時，有委員關注人口、健康產業等議題。他指出，均衡發展才能讓社會更健康，台灣多數從業人口並非投入半導體、人工智慧（AI）產業，透過科技力量帶動其他產業成長，有助於解決人口問題，讓大家都能安居樂業。

吳誠文說，有委員也關注資安議題，AI正快速改變資安攻防樣貌，大幅威脅全世界。他表示，數發部已取得Anthropic、OpenAI、Google、Microsoft等4家公司的AI模型，他在會中向數發部表達，希望培養台灣資安產業善用AI解決問題。

何紀芳簡報說明，這期科學技術白皮書聚焦均衡台灣、健康台灣、韌性台灣的國政願景，以促進產業均衡與人才競爭力、提升人民的健康與生活品質、強化國家安全與永續發展等3大目標，聚焦半導體、主權AI、太空、全齡健康、科技聚落、海洋、全社會韌性、信賴供應鏈、淨零永續等9大科技議題。

何紀芳表示，這次白皮書有3大亮點，首先是主動優先布局，包括落實半導體優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適等4大政策支柱，推動量子運算、智慧機器人、矽光子及全光網路。此外，也建構主權AI，並順應低軌衛星、月球探索、太空經濟等趨勢，布局太空產業。

何紀芳指出，第2大亮點是科技對接國政，包括公私協力推動全社會防禦韌性，及早偵測與回應資安威脅，以及打造全民智慧生活圈、建構精準健康管理體系等；第3大亮點是積極跨域擴散，除了與全球科技夥伴在半導體技術、設備、材料、晶片設計等領域合作，也要帶動中小微企業AI化，並串聯科學園區，借重龍頭企業帶動供應鏈本土化。

數發部於會中報告「引領產業數位轉型與AI生態系之現況與展望」，透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，強化數位信任及多元拓銷等。

數產署長林俊秀指出，算力面建置GPU算力池，目前已協助342家資服業者使用，開發307個AI模型或應用；資料面匯聚逾250個政府機關、累積超過64億詞元（Tokens）本土語料；人才面以AI產業人才認定指引為依據，運用課程、競賽等以戰代訓模式，並與民間機構、國際大廠合作培育逾4萬人次。

林俊秀表示，在行銷面，透過18場Demo Day帶領逾200家企業對接，促成逾千萬元商機；在資金面，由國發基金百億方案搭配民間資金注資逾5.7億元，核定投資10家AI新創及數位經濟相關產業，加速資服業者告別專案代工，邁向高價值產品化。