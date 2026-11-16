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影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日因個人風波引發外界關注，日前他也請辭執行長一職，由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，長期與台灣供應鏈保持深厚合作關係，今晚台北101外牆將透過點燈方式，傳遞台灣業界對黃仁勳的支持。
據了解，此次點燈由企業界共同出資，參與者包括資訊業、電子電腦及零組件業界人士，以及電腦公會、玉山科技協會成員等。點燈文字包括「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」及「家人♡友誼」，盼藉由燈光傳遞支持與祝福。
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