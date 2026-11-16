83歲長輩用AI重現55年愛情故事 資策會2026樂齡盃345件作品首登資訊月

人工智慧（AI）不再只是年輕世代的創作工具，也成為長者記錄人生、傳遞情感的新方式。財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）於11月15日在台北世貿一館資訊月主舞台舉辦第四屆「2026樂齡盃數位國民資訊生活大挑戰」頒獎典禮，2026年首度攜手台北市電腦商業同業公會，將樂齡創作成果帶上資訊月舞台，吸引345件作品參賽。

其中，83歲長者運用AI將夫妻攜手走過55年的愛情故事化為影像作品，獲頒評審特別獎，展現高齡者從數位科技使用者走向AI創作者的嶄新樣貌。

隨著AI工具逐漸融入日常生活，如何讓高齡族群跨越數位門檻，進一步運用科技表達創意，成為推動數位共融的重要課題。資策會教研所持續透過樂齡盃鼓勵長者探索數位應用，今年以「樂齡智繪生活秀」及「樂齡AI記憶原聲帶」兩大主題，引導參賽者運用AI圖像、影音及聲音等工具，將生活經驗、健康知識與人生記憶轉化為數位作品。從日常飲食到家庭情感，不僅呈現長者豐富的創作能量，也讓數位學習從工具操作延伸至自主創作與跨世代分享。

資策會表示，本屆最受矚目的作品並獲頒評審特別獎之一的是83歲長者創作的〈翡翠婚一世情〉，以夫妻相伴走過55年的婚姻歷程為主軸，將紅寶石婚、金婚甚至翡翠婚的珍貴回憶化為影像故事，獲得評審肯定並加碼頒發評審特別獎。

另一件「樂齡智繪生活秀」特優作品〈老伴今晚這樣吃〉，則以「護肝穩糖・今晚這樣吃」為題，運用四格漫畫分享均衡飲食與健康選擇，並藉由老伴彼此提醒、關懷的日常情境，讓健康觀念更貼近生活。

另一項「樂齡AI記憶原聲帶」特優作品〈70歲的數位留聲機〉，則記錄創作者70歲重新展開數位學習的歷程，過去習慣以稿紙或電腦寫作的她，今年特地從美國返臺學習Podcast，並獨立完成參賽影片，而遠在美國的孫女與女婿也運用AI協助製作短影片及生日歌曲，成為創作素材的一部分。從個人學習到家人共同參與，數位科技不僅讓長者有機會嘗試新的表達方式，也成為串聯不同世代、保存家庭記憶的橋梁。

資策會教研所所長何玲玲表示，樂齡盃邁入第四屆，已不只是一場數位競賽，更是讓長者將生活經驗轉化為創意成果的舞台。今年345件參賽作品，展現AI逐漸走入樂齡族群的日常生活，成為學習、創作與分享的數位夥伴，數位學習不應受到年齡限制，期盼透過競賽鼓勵更多長者保持好奇、勇於嘗試，每個世代都能享受數位科技帶來的新可能。」

除了頒發競賽獎項，活動現場也安排終身學習主題短講、樂齡趣味問答及資策會研發的「腦力活化網」互動遊戲競賽，讓長輩們透過實際參與感受數位科技的樂趣。

資策會教研所強調，未來將持續推動樂齡數位學習，鼓勵長者從「會使用」走向「能創作、樂分享」，讓AI成為表達自我、促進世代交流的工具，並透過更多貼近生活的學習與應用機會，落實全民數位共融，與民興利。