中科園區台灣美光發生重大職災 管理局勒令停工並強化工程安全管理

訊連科技（5203）16日正式向公平交易委員會提出檢舉，主張蘋果（Apple）濫用其在iOS App發行通路的獨占地位，以不合比例的處分及差別待遇，將訊連逐出App Store。蘋果於10月24日以電子郵件宣布立即終止訊連開發者帳號；影響範圍不僅是涉爭議的修圖App，也包括其他無關的iOS App與Mac軟體，並波及政府機關及既有用戶。

2026-11-16 18:22