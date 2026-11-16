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中科園區台灣美光發生重大職災 管理局勒令停工並強化工程安全管理
中部科學園區16日下午1時30分發生重大職業災害，造成1名作業人員身亡。中科管理局表示，已派員調查並勒令停工，後續除依法究責外，亦將全面配合勞動部推動4項強化工程安全措施。
本案發生於「台灣美光友達晶材B、D棟拆除工程」，承攬廠商為裕國能源科技公司。今日下午1時30分左右，一名李姓員工操作挖土機進行建物拆除作業時，疑似因地面下方結構物強度不足，導致挖土機左方履帶陷下翻倒，李姓操作人員遭挖土機壓住，經119救護人員到場後初步判斷無生命跡象（OHCA）。
事發後，中科管理局環安組勞檢科立即調查，並勒令現場停工，待釐清原因及改善後方准復工；若查有違反《職業安全衛生法》情事，將依法處分並追究雇主刑事責任。
為嚴防類似憾事重演，中科管理局表示，後續將配合勞動部，從四大面向強化科技廠業主管理責任：
一、 導入第三方督察：要求廠商工程導入獨立安全查核及高風險工項技術審查。
二、 跨部會聯合稽核：配合勞動部辦理聯合專案稽核，重點檢查安全衛生管理制度。
三、 強化源頭防災：年底前宣導及輔導業主落實《職業安全衛生法》新修法規之設計階段風險評估、獨立職安預算、嚴格選商門檻及設計單位責任。
四、 建立聯繫平台： 維持跨部會橫向聯繫，確保各項防災措施順暢推動。
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