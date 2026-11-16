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美愛達荷州長率團訪崇越 深化半導體與農業合作交流

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技總裁李正榮致贈集團旗下安永明星護膚產品予州長夫人 Teresa Little，表達歡迎與祝福。公司／提供
崇越科技總裁李正榮致贈集團旗下安永明星護膚產品予州長夫人 Teresa Little，表達歡迎與祝福。公司／提供

美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）伉儷16日率州政府官員、大學校長及學界、美光科技代表蒞臨崇越集團，由崇越科技董事長曾海華、總裁李正榮率團隊接待。雙方就半導體供應鏈、企業在地發展及農產品合作機會交換意見，期待透過此次交流，拓展台灣與愛達荷州的產業連結。

李正榮表示，愛達荷州擁有馬鈴薯、小麥及乳製品等豐富農業資源，同時積極發展高科技產業，與崇越集團橫跨半導體及大健康事業的布局具有合作空間。無論是農產品或半導體晶片，優質原料、細緻製作與專業人才，都是創造價值的重要基礎。

在半導體領域，崇越科技長期與美光在台灣及新加坡合作，提供半導體材料與工程支援。繼鳳凰城、達拉斯外，目前正籌備於愛達荷州首府波夕（Boise）設立美國第三個據點，期望進一步貼近客戶需求，強化美國在地服務能力，並與愛達荷州產業夥伴共同成長。

此次交流中，愛達荷州商務廳長湯姆·基利（Thomas Kealey）介紹當地投資環境及產業發展機會；崇越科技團隊則分享美國營運布局與發展方向，並就企業拓展所需支援及後續合作方向，與州政府、產業及大學代表進行討論。

除半導體事業外，集團旗下安永生活亦有意探索愛達荷州農產品採購機會，結合食品科技及從產地到餐桌的服務，將當地優質農產品帶給台灣消費者，為雙方合作開拓更多可能。

代表團此行參觀崇越科技企業展廊，了解集團核心業務與國際布局，透過半導體廠房、無塵室展示、廠務設備系統模型，具體認識崇越集團相關服務。崇越科技另致贈雷射光雕矽晶圓紀念品，將愛達荷州馬鈴薯田、美國國旗與台北101意象融入作品，以科技與藝術紀念此次相聚，象徵雙方長久友誼與持續合作的期待。

崇越科技表示，期待以此次參訪為起點，持續與愛達荷州政府、產業及學界保持交流，進一步釐清合作需求與對接方向，為美國業務發展及跨領域合作建立基礎。

崇越科技董事長曾海華致贈雷射光雕矽晶圓予愛達荷州州長李睿德，作品融合馬鈴薯田、美國國旗與台北101意象，以科技與藝術象徵雙方友誼與合作。公司／提供
崇越科技董事長曾海華致贈雷射光雕矽晶圓予愛達荷州州長李睿德，作品融合馬鈴薯田、美國國旗與台北101意象，以科技與藝術象徵雙方友誼與合作。公司／提供

農業 半導體 崇越科技

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