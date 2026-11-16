遭蘋果商店停權 訊連向公平會提出檢舉、要求重新上架

訊連科技（5203）16日正式向公平交易委員會提出檢舉，主張蘋果（Apple）濫用其在iOS App發行通路的獨占地位，以不合比例的處分及差別待遇，將訊連逐出App Store。蘋果於10月24日以電子郵件宣布立即終止訊連開發者帳號；影響範圍不僅是涉爭議的修圖App，也包括其他無關的iOS App與Mac軟體，並波及政府機關及既有用戶。

訊連科技表示，其影響所及，訊連一年將損失2.5億元營收，另有難以量化的品牌商譽、客戶關係及市場地位損害。訊連為台灣上市公司，相關衝擊亦將影響廣大股東與投資人的權益。

訊連要求Apple立即重新檢視並撤銷不合比例的全面停權處分、恢復開發者帳號及相關產品上架資格，並就所造成的損失提出合理賠償。除向公平會提出檢舉外，訊連亦保留在美國採取進一步法律行動的權利。

訊連科技指出，在台灣，Apple對iOS原生App的主要發行通路App Store具有獨占控制力。開發商一旦遭終止帳號，無法透過其他管道繼續接觸iPhone、iPad使用者。蘋果同時提供「照片」、iMovie、FaceTime、Final Cut Pro等與訊連部分產品或服務具有競爭關係的功能，因此兼具平台管理者與市場參與者的雙重身分，下架訊連的App可能具有限制競爭的動機。

訊連在檢舉中主張，蘋果一手掌握發行通路，一手經營競爭性產品，卻對單一App的爭議採取波及無關產品的全面性處分，且對相似付費頁面設計的審查標準有不一致之處，涉及公平交易法有關市場力量濫用及差別待遇的行為，請公平會調查。蘋果當裁判自己也下場比賽，規則的執行更應透明、一致且合理。

蘋果的App Store 經營模式及平台限制措施，持續受到各國法院與競爭主管機關審查。澳洲聯邦法院2025年認定蘋果不當運用其市場力量（misused its market power），2026年10月更下令蘋果須在2027年3月前開放第三方App商店與網頁下載，並不得因開發者使用其他商店或付款方式而懲罰開發者。法院亦命令蘋果允許Epic Games《要塞英雄》（Fortnite）重新上架澳洲App Store。

本次爭議源於PhotoDirector iOS版訂閱付費頁面的呈現方式。訊連認為，相關爭議應可透過具體說明、頁面調整及重新審查等方式處理。然而，Apple卻直接終止訊連整體開發者帳號，導致多項與本次爭議無關的產品一併下架。訊連質疑，此項處分是否符合必要性與比例原則，並已請求公平會調查。

訊連指出，公司多次透過Apple正式申訴管道提出說明與具體改善方案，並於帳號終止前後先後委任美國律師兩次致函Apple，要求說明處分依據並尋求解決方案。然而，Apple憑恃其市場地位，不願與訊連平等對話，Apple的相關負責單位對訊連兩封律師函中提出的解釋及全面停權是否合理等核心問題，均未就事論事正面回應，令人遺憾。