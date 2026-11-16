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黃仁勳黯然下台 吳誠文示警：全球AI供應鏈與產業標準面臨挑戰

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
黃仁勳被迫辭去輝達（NVIDIA）執行長，在台引發震憾。路透
黃仁勳被迫辭去輝達（NVIDIA）執行長，在台引發震憾。路透

黃仁勳被迫辭去輝達（NVIDIA）執行長，在台引發震憾。國科會主委吳誠文16日示警，過去以來全球AI產業由輝達與台灣供應鏈共同制訂，隨著黃仁勳下台，全球AI標準制訂將受到挑戰，中國大陸也將藉機制訂中國大陸AI標準。台灣須審慎因應，並與盟友及市場合作夥伴加快制訂共通AI標準，分散風險。

吳誠文今日在國科會委員會議會後記者會上作上述表示。吳誠文提及，目前尚不知黃仁勳是否能回鍋，一旦讓中國大陸有機會制訂AI標準，台灣AI產業也會面臨與中國大陸更激烈競爭。他強調，除了台積電先進製程必須繼續保持領先之外，也要同時也要發展成熟製程，包括IC設計，簡言之，在未來共通AI標準下，台灣AI發展不能只偏重科技業、高單價AI，也要發展讓百工百業可以用平價AI。

黃仁勳被迫辭去輝達（NVIDIA）執行長，吳誠文形容，這對台灣是場「意外」。究其原因是美中在AI產業的複雜角力，美國政府限制中國大陸AI發展，管制對中國大陸出口項目，業界也不想放棄中國大陸市場，因而上下運用不同策略並造成抵觸產生複雜局面。

他表示，過去以來全世界都認同，全球AI發展標準是輝達黃仁勳與台灣供應鏈，包括半導體及伺服器，制訂出來產業標準；而今，經此事件，未來AI硬體標準制訂，輝達是否能一統江湖，以及輝達攜手台廠制訂AI產業標準，是否能夠維持，後續有待觀察。

在此同時，吳誠文指出，中國大陸也想制訂自己AI標準，尤其很多開發中國家希望獲得便宜硬體、便宜Token（AI服務），中國大陸也會藉機形成對抗，台灣要審慎因應。過去黃仁勳某個程度想將中國大陸市場納入，以避免中國大陸去發展自己AI標準，但隨著黃仁勳辭職，對台廠就會變成風險。

吳誠文表示，台廠與美國等盟友、市場合作夥伴、客戶共同「分散風險」，要加快發展未來共通標準；而其重中之重是，不是只有發展高單價產品，而是要發展平價AI，擴大市場，讓台灣AI產業平穩走下去。

他表示，目前AI市場主要都集中在科技巨擘，應用及製造都是科技大廠，力道很強勁；但AI產業標準化的工作不能只侷限在高單價市場，若沒有平價產品，往下推到各行各業，「台灣AI產業無法走得長遠」，不能只仰賴虛幻太空AI市場，惟有照顧眾多公司，台灣AI產業才能平穩、順利向前。

黃仁勳事件對台灣科技政策意義？他表示，台灣半導體產業，台積電在新製程要繼續領先之外，政府也要協助建立成熟製程，包括IC設計在內，不論是終端產品、邊緣運算等，都有開拓平價市場，不能只仰賴高端市場。

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