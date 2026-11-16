崇越擬設美國第三據點 愛達荷州長率團訪台深化合作

崇越科技（5434）16日表示，繼鳳凰城、達拉斯後，正籌備於美國愛達荷州首府波夕（Boise）設立美國第三個據點，強化半導體材料與工程服務的在地支援能力。愛達荷州州長李睿德（Brad Little）同日率團到訪，雙方就半導體供應鏈、美國營運布局及農產品合作機會交換意見。

李睿德伉儷此次率州政府官員、大學校長、學界及美光科技代表參訪崇越集團，由崇越科技董事長曾海華、總裁李正榮率團隊接待，盼進一步拓展台灣與愛達荷州的產業連結。

半導體業務方面，崇越科技長期與美光在台灣及新加坡合作，提供半導體材料與工程支援。隨美國業務布局推進，公司規劃增設波夕（Boise）據點，進一步貼近客戶需求，並與當地產業夥伴拓展合作。

李正榮表示，愛達荷州除積極發展高科技產業，也擁有馬鈴薯、小麥及乳製品等農業資源，與崇越集團橫跨半導體及大健康事業的布局具有合作空間。他指出，無論農產品或半導體晶片，優質原料、製作工藝及專業人才，都是創造價值的重要基礎。

交流期間，愛達荷州商務廳長湯姆·基利（Thomas Kealey）介紹當地投資環境及產業發展機會，崇越團隊則分享美國營運布局，並與州政府、產業及大學代表討論企業拓展所需支援與後續合作方向。

農業合作方面，崇越集團旗下安永生活有意探索愛達荷州農產品採購機會，結合食品科技及從產地到餐桌的服務，將當地農產品引進台灣。崇越表示，將持續與愛達荷州政府、產業及學界交流，釐清合作需求，為美國業務拓展及跨領域合作建立基礎。