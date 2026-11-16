科技業大老奔走力挺黃仁勳 101大樓晚6點亮燈跨海傳心意

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳上周突然請辭，震撼全球AI產業，繼員工周末開始自發性連署呼籲輝達創辦人黃仁勳回任，台灣產業界也奔走串連，有錢出錢有力出力，包下今晚101大樓外牆，要點燈以跑馬燈方式向全球放送對黃仁勳的支持心意。

「台灣AI共創未來！台灣愛Jenson！家人與友誼！Thrive Together（一起茁壯）」等標語，16晚6點將在101大樓上輪播，要齊心跨海向外界表達台灣力挺黃仁勳的心意，據了解，這是由台灣產業一些重要成員，包括台北市電腦公會、零組件公會、玉山科技協會理事們所發起，並與101的董事長賈永婕共商的成果。

黃仁勳雖自小離台到美國求學，但他對台灣的感情濃厚，除與台灣供應鏈有拚搏情誼，他更熱愛台灣小吃文化，將台灣的夜市帶到美國GTC大會，成為美台科技合作的關鍵推手，此次為表達支持與感謝之意，台北101今晚將以跑馬燈輪番播出4組文字，表達台灣供應鏈的心內話，傍晚信義區預計傍晚將吸引許多關心民眾駐足共襄盛舉。