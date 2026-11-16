搶進毛孩商機 遠傳推AI寵物移動攝影機

看準飼主對於遠端照護、即時掌握寵物動態的需求提升，遠傳（4904）指出，持續拓展AI寵物照護產品，攜手智慧家庭機器人品牌 ENABOT推出「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」。

遠傳表示，「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」不僅能全屋靈活移動，更整合AI寵物追蹤、雙向影音及定時巡航等功能，讓飼主外出工作、出差或旅行期間，也能隨時掌握毛孩在家動態、遠端互動陪伴。即日起申辦遠傳指定「5G超夯方案」，月付999元即可將「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」零元帶回家。

對於上班族及經常外出的飼主而言，如何掌握毛孩獨自在家的活動狀況，是遠端照護的首要之務。相較於傳統固定式攝影機容易受限於架設位置與拍攝角度，「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」採可移動機身設計，飼主可透過手機App遠端操控，讓攝影機靈活穿梭在沙發底下、床底及走廊等空間，突破固定視角限制，擴大居家監看範圍。

遠傳表示，「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」整合AI智慧巡航、寵物自動追蹤、智慧避障及自動返航充電等功能，並支援2.5K高畫質影像與雙向即時影音。飼主不僅能透過手機查看寵物動態，寵物也能透過螢幕看見主人、聽見熟悉的聲音，讓遠端監看延伸至即時互動與陪伴。

遠傳即日起推出指定「5G超夯方案」，月付999元即可將「愛寶（EBO Air 2S）AI寵物移動攝影機」零元帶回家；另推出限時上市單機優惠價8,990元，提供飼主更多元彈性的選擇，輕鬆打造安心便利的智慧寵物照護體驗。