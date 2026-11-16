快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

佳世達集團其陽SC26展出高效能AI伺服器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
佳世達旗下其陽科技SC26展示高效能AI伺服器。圖／佳世達提供
佳世達旗下其陽科技SC26展示高效能AI伺服器。圖／佳世達提供

佳世達集團其陽科技將於17日至19日參與全球高效能運算運算年度盛會SuperComputing 2026（SC26），展示最新AI伺服器，搭載AMD EPYC™ 9006 SP7伺服器處理器並支援PCIe 6.0高速傳輸技術，同步展示高速儲存伺服器及通用型伺服器，鎖定高效能運算（HPC）、科學運算及多元AI應用需求，持續深化集團四大AI業務範疇之一「AI基礎設施」布局。

在AI加速運算方面，其陽推出涵蓋1U至4U的高效能伺服器產品線，滿足不同AI運算需求。其中1U AI伺服器BG18-A10710，整合雙相直接液冷（2-Phase Direct Liquid Cooling）技術，支援600W TDP的CPU及兩張單寬600W的GPU，在精巧機箱內實現高密度運算。

2U AI伺服器BG28-A10710，配置四組雙寬全高全長（FHFL）PCIe6.0 x16擴充槽，可支援600W的GPU；BG48-A20813則採用4U機箱設計，支援八張雙寬FHFL GPU，滿足高負載AI應用及新世代模型訓練對運算效能的需求。

為滿足多元企業運算需求，其陽亦推出具備高速儲存擴充能力的伺服器平台。BS28-A10710配備16個E3.S硬碟槽，適用於高速儲存及AI資料處理；BX28-A10710支援最多12 顆U.2 NVMe固態硬碟，BX28-A10711則可配置24顆2.5吋SATA硬碟，提供彈性的儲存容量與配置選擇。透過完整的產品布局，其陽進一步拓展伺服器在運算、儲存及大量資料處理等領域的應用範疇。

其陽結合子公司其曜科技雙相直接液冷（2-Phase DLC）解決方案，打造高能源效率的機架級AI基礎設施。採用低沸點介電液，透過液體與氣體之間的相態轉換，快速帶走高功耗晶片所產生的熱量，並搭配智慧型機架級冷卻液分配單元（CDU），實現動態系統管理與散熱調節。此先進散熱架構可支援單機架最高達200kW的功率密度，有助於提升高密度AI部署及資料中心整體能源使用效率。

佳世達 AMD 伺服器

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

康舒Supercomputing展出多元液冷解決方案強化高密度運算電力布局

貝爾威勒前三季營收 毛利、EPS創新高　

AI用電需求升溫！伊頓電力訂單年增46％ 009831布局全球電力產業鏈

藍色巨人撫平市場疑慮 IBM量子電腦突圍助攻台廠

相關新聞

SpaceX 星艦第順利完成15次試飛 法人持續唱旺華通出貨動能

SpaceX星艦（Starship）太空船日前順利完成第15次試飛，有利於V3衛星上線甚至未來AI1運算衛星的部署任務。法人預期，將帶動華通（2313）PCB板量價齊揚，且未來有機會成為太空資料中心主要PCB供應廠商，添增想像空間。

科技業大老奔走力挺黃仁勳 101大樓晚6點亮燈跨海傳心意

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳上周突然請辭，震撼全球AI產業，繼員工周末開始自發性連署呼籲輝達創辦人黃仁勳回任，台灣產業界也奔走串連，有錢出錢有力出力，包下今晚101大樓外牆，要點燈以跑馬燈方式向全球放送對黃仁勳的支持心意。

美愛達荷州長率團訪崇越科技 深化半導體與農業合作交流

美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）伉儷今（16）日率州政府官員、大學校長及學界、美光科技代表蒞臨崇越集團，由崇越科技董事長曾海華、總裁李正榮率團隊接待。雙方就半導體供應鏈、企業在地發展及農產品合作機會交換意見，期待透過此次交流，拓展台灣與愛達荷州的產業連結。

2026 IMD世界數位與AI競爭力 我國13項指標居全球前三

瑞士洛桑管理學院（IMD）11日發布「2026年世界數位與AI競爭力評比」（World Digital and AI Ranking 2026, WDAIR），我國在70個受評經濟體中名列第13名。

嘉晶廠區火情復原順利 產線陸續復工、恢復正常出貨

磊晶廠嘉晶（3016）16日表示，日前發生局部火情的新竹科學園區廠區，已完成分區復工程序，產線陸續恢復運作，並已恢復正常出貨。公司指出，主要生產環境復原與機台測試，均在原訂一至兩周目標內完成，事故未對整體營運及客戶合作造成重大影響。

科技業力挺 台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳

輝達創辦人黃仁勳因婚外情醜聞連環爆發，日前宣布辭去執行長、總裁及董事會成員職務，震撼全球科技產業。由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，供應鏈與黃的交情深厚，今晚台北101外牆點燈將出現力挺黃仁勳字樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。