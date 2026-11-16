佳世達集團其陽SC26展出高效能AI伺服器

佳世達集團其陽科技將於17日至19日參與全球高效能運算運算年度盛會SuperComputing 2026（SC26），展示最新AI伺服器，搭載AMD EPYC™ 9006 SP7伺服器處理器並支援PCIe 6.0高速傳輸技術，同步展示高速儲存伺服器及通用型伺服器，鎖定高效能運算（HPC）、科學運算及多元AI應用需求，持續深化集團四大AI業務範疇之一「AI基礎設施」布局。

在AI加速運算方面，其陽推出涵蓋1U至4U的高效能伺服器產品線，滿足不同AI運算需求。其中1U AI伺服器BG18-A10710，整合雙相直接液冷（2-Phase Direct Liquid Cooling）技術，支援600W TDP的CPU及兩張單寬600W的GPU，在精巧機箱內實現高密度運算。

2U AI伺服器BG28-A10710，配置四組雙寬全高全長（FHFL）PCIe6.0 x16擴充槽，可支援600W的GPU；BG48-A20813則採用4U機箱設計，支援八張雙寬FHFL GPU，滿足高負載AI應用及新世代模型訓練對運算效能的需求。

為滿足多元企業運算需求，其陽亦推出具備高速儲存擴充能力的伺服器平台。BS28-A10710配備16個E3.S硬碟槽，適用於高速儲存及AI資料處理；BX28-A10710支援最多12 顆U.2 NVMe固態硬碟，BX28-A10711則可配置24顆2.5吋SATA硬碟，提供彈性的儲存容量與配置選擇。透過完整的產品布局，其陽進一步拓展伺服器在運算、儲存及大量資料處理等領域的應用範疇。

其陽結合子公司其曜科技雙相直接液冷（2-Phase DLC）解決方案，打造高能源效率的機架級AI基礎設施。採用低沸點介電液，透過液體與氣體之間的相態轉換，快速帶走高功耗晶片所產生的熱量，並搭配智慧型機架級冷卻液分配單元（CDU），實現動態系統管理與散熱調節。此先進散熱架構可支援單機架最高達200kW的功率密度，有助於提升高密度AI部署及資料中心整體能源使用效率。