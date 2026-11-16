2026 IMD世界數位與AI競爭力 我國13項指標居全球前三

瑞士洛桑管理學院（IMD）11日發布「2026年世界數位與AI競爭力評比」（World Digital and AI Ranking 2026, WDAIR），我國在70個受評經濟體中名列第13名。

此次評比首度大幅改制，納入AI治理、產業投資與社會信任等前瞻領域；在此全新架構下，我國共有13項指標名列全球前3名，其中4項指標居全球第1，展現台灣在科技製造、高階AI研發及產業敏捷應變上的國際領先地位。

數發部指出，IMD今年將評比由原先的3大構面（61項指標）擴增為5大構面、15項次構面及88個指標。

因此評比架構與指標大幅調整，國際排名普遍洗牌，如原先2025年名列全球第1名的瑞士經新制回溯換算為第6名，今年為第9名。依新架構追溯換算，我國2025年排名為第12名，2026年為第13名，總體標準化分數達92.44分，整體數位與AI國力維持穩健格局。

在指標表現方面，我國共有4項指標居全球第1，包括「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」、「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業對AI資安風險的認知」及「社會對全球化持正面態度」。

排名全球第2的指標共有4項，包含「研發總支出GDP占比」、「每千人研發人力（全職約當人數）」、「企業反應快、彈性大」以及「企業投資員工AI培訓」。

此外，排名全球第3的指標則有5項，涵蓋「高科技出口占製造業出口比率」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」、「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25至34歲人口中接受高等教育比率」與「民眾對AI的信任程度」。

從五大評比構面分析，我國在「效率」構面居全球第6名，其中「商業敏捷度」次構面名列第6，「城市運用AI改善公共服務品質」位居第4，「企業實際採用AI的程度」亦排名第10，顯現台灣公私部門導入AI工具的靈活應變能力與智慧便民成效。

「科技與基礎建設」構面名列全球第8名，其中的「科技框架」次構面位居第5，高科技出口、股市市值占比與研發支出等核心指標皆名列前茅，確立資通訊與半導體供應鏈的關鍵優勢。

在「價值」構面，我國躍居全球第10名，「信任」次構面升至第9名，「資安與AI倫理」則大幅進步至第16名；指標部分，「政府應對網路安全能力」進步12名至全球第6，「企業AI系統保護敏感資料的能力」亦居第7，反映政府資安聯防與數據保護成效。

「人才發展」構面排名全球第16名，其中「教育與培訓」次構面位居全球第2，企業投入員工AI培訓同樣排名第2，凸顯堅實的STEM（科學、技術、工程及數學領域）人才基礎與在職培訓量能。

在「治理」構面，我國排名全球第28名，政府積極完備AI法制作業已獲取顯著成果，其中「AI政策法制化程度」指標於2025年原列68名，今年大幅進步39名至第29名，「企業遵循AI相關法規的程度」名列第17名。

面對國際AI法制化趨勢，我國已於今(115)年1月公布施行《人工智慧基本法》，確立AI發展與應用的基本原則，數發部亦於7月訂定「人工智慧風險分類框架」，協助各目的事業主管機關辨識與評估AI應用風險，有助信任提升。未來將持續推動AI評測驗證、資料治理及跨部會協作。

數發部強調，未來將以評比結果為施政參照，積極落實四大核心主軸。在「加強打詐」方面，深化跨部會跨平台AI聯防機制，推動智慧防詐通報工具以保障數位財產安全；在「發展軟體產業」方面，立足硬體優勢，擴大軟體與生成式AI應用研發，深化產業AI轉型。

在「強化資安韌性」方面，精進國家關鍵基礎設施防護與演練，鞏固資安防禦前瞻優勢；在「建構數位政府」方面，導入生成式AI優化便民公共服務，深化跨機關資料治理。數發部將持續跨領域攜手產官學研，全面提升台灣在國際間的數位與AI綜合國力。