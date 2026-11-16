TrendForce：第3季全球電視出貨4,794萬台 季增2.8%、年減3.6%

根據TrendForce最新電視產業研究，2026年第3季因年底促銷旺季備貨需求逐步升溫，全球電視品牌出貨動能較上季回升，出貨量達4,794萬台，季增2.8%，但仍較2025年同期衰退3.6%，主因是受到全球通膨、記憶體價格上漲及整機成本攀升等因素影響，品牌在出貨規劃與庫存管理上仍趨於審慎。

TrendForce表示，第4季受Black Friday、年底促銷活動帶動，預計電視品牌出貨量將季增8%，但仍年減4%。回顧2026年，在記憶體價格劇增的情況下，即便品牌透過產品尺寸放大、規格升級來提高平均銷售單價（ASP），以緩解整機成本上升帶來的獲利壓力，仍難以抵銷終端需求疲弱的衝擊。預估全年出貨量將年減1.4%，為1億9,348萬台。

展望2027年，隨著記憶體價格漲勢可能延續，加上面板及其他上游零組件同樣面臨成本上漲壓力，預估全球電視品牌出貨量將降至1億9,117萬台，年減1.2%。

觀察第3季主要品牌表現，Samsung以840萬台的出貨量維持第一，但年減1.9%；由於記憶體成本上漲、市場需求疲弱，其中小尺寸產品出貨動能相對受限。TCL以748萬台居第二名，年增1.1%，持續透過Mini LED、大尺寸電視及中高階產品布局，提升產品組合與ASP，幫助該公司在北美、歐洲及新興市場的營收皆呈現雙位數成長，拓展海外市場大有斬獲。

Hisense第3季全球電視出貨量年減2.7%，為745萬台，與TCL僅相差約3萬台，兩大中系品牌在全球市場的競爭持續升溫。2026年Hisense積極擴大Mini LED與超大尺寸電視布局，財報顯示前三季100吋（含）以上電視全球銷售量年增77.4%，Mini LED電視銷售量年增75.5%。

觀察Mini LED電視市場，過去幾年由TCL、Hisense、Xiaomi三大中系品牌積極推廣，2026年Samsung、LGE與Sony擴大產品布局，進一步帶動市場成長，預估全球Mini LED電視出貨量將達2,878萬台，年增116%，滲透率接近15%。

其中，Samsung將重返Mini LED電視出貨龍頭，全年市占率達26%。LGE也因加速擴充產品陣容，全年出貨量將年增逾800%、達175萬台，躍居全球第四大Mini LED電視品牌，顯示其高階產品策略已逐步從OLED延伸至Mini LED市場。

另一方面，隨著各大品牌陸續推出RGB Mini LED或Micro RGB電視，該技術已成為高階市場競爭焦點。Hisense因布局較早，預估其2026年RGB Mini LED電視市占率將達33%，居品牌之首，Samsung與Sony分居第二、第三名，前三大品牌合計市占率逾75%。

相較之下，TCL則選擇以SQD（Super Quantum Dot）發展高階產品，透過藍光Mini LED背光結合量子點技術提升色彩表現，與採用RGB三色Mini LED作為背光光源的技術路線有所區隔。

在主要品牌積極推廣下，預估2026年全球RGB Mini LED（包含Micro RGB）電視出貨量將突破200萬台，顯示高階LCD電視競爭已逐步從Mini LED背光規格與分區數，延伸至不同背光架構與色彩技術的差異化。