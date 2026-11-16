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嘉晶廠區火情復原順利 產線陸續復工、恢復正常出貨
磊晶廠嘉晶（3016）16日表示，日前發生局部火情的新竹科學園區廠區，已完成分區復工程序，產線陸續恢復運作，並已恢復正常出貨。公司指出，主要生產環境復原與機台測試，均在原訂一至兩周目標內完成，事故未對整體營運及客戶合作造成重大影響。
嘉晶表示，此次事故影響範圍僅限於廠區局部區域。經團隊連日投入清理、安全檢測及設備調校，近日已完成分區復工程序，逐步恢復生產。
復工期間，嘉晶同步透過跨廠區產能調度與彈性排程，維持客戶交期及產品品質，降低局部產線受影響對供貨的衝擊，目前已正常出貨。
嘉晶感謝消防及相關主管機關第一時間提供專業協助，以及客戶、供應鏈夥伴與投資人在復原期間的支持。公司表示，將持續強化廠區安全管理與防災機制，確保產能穩定及服務品質。
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