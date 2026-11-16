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科技業力挺 台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳
輝達創辦人黃仁勳因婚外情醜聞連環爆發，日前宣布辭去執行長、總裁及董事會成員職務，震撼全球科技產業。由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，供應鏈與黃的交情深厚，今晚台北101外牆點燈將出現力挺黃仁勳字樣。
在黃仁勳閃辭後，就有一名台灣網友在社群平台Threads發文表示，希望能在台北101外牆點燈，讓黃仁勳知道在他喜愛的故鄉台灣，還有許多人支持他，給予溫暖與力量，這項提議一經發出，隨即獲得廣大迴響。
據了解，今晚在台北101外牆聲援黃仁勳的點燈，是由企業界以資訊業界、電子電腦、零組件業界、電腦公會、玉山科技協會成員等共同出資，點燈文字內容包含「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」、「家人♡友誼」。
科技業人士表示，針對黃仁勳事件，不宜以「八卦」視之，此次點燈是希望展現台灣的溫柔呵護。
台北101則表示，商業點燈的服務行之有年，但並未對外公布詳細辦法，而是由有需求的企業來接洽，並且以日計費，雙方會就點燈的文字內容進行討論，但對於相關細節則無法透露。
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