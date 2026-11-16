聽新聞
0:00 / 0:00
台中廠區工安意外釀1死 美光：自主停工調查原因
針對台中廠區今天發生一起承攬商人員不幸身亡的工安意外，記憶體廠美光（Micron）表示，事故發生後，廠區已立即自主停止該工區施工作業，事故原因目前調查中。
台中市消防局今天下午獲報，位於后里區后科路二段廠商施工時一輛怪手翻覆，司機受困車內，意識不清，無生命跡象，隨即派員前往搶救。
美光指出，台中廠區發生一起承攬商人員不幸罹難的意外，對此深感遺憾。事故發生後，廠區已立即自主停止該工區施工作業，並管制事故現場。
美光表示，正與主管機關及各單位密切合作，事故原因目前在調查中，將依調查結果採取適當安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。