康舒Supercomputing展出多元液冷解決方案強化高密度運算電力布局

電源大廠康舒（6282）將於11月17日至19日參加在美國芝加哥舉行的Supercomputing 2026，除延續10月OCP Global Summit展出的業界領先高功率密度電源技術，此次將進一步展示結合水冷板與介電液體冷卻技術的電源產品，展現公司在電力轉換、配電、與熱管理的整合設計能力，以因應AI與高效能運算（HPC）系統日益提升的供電及散熱需求。

康舒表示，根據國際能源總署（IEA）2026年發布的《Key Questions on Energy and AI》報告，2020年至2025年間，AI伺服器的功率密度增至原先約11倍，預估到2027年還將成長至2025年水準的約四倍。隨著運算功率與熱負載持續集中，資料中心需要更緊密的整合設計能力。因應此一趨勢，康舒除持續深化高功率密度電源技術，也積極拓展不同液冷架構下的電源設計能力，進一步擴展高密度運算電源的應用彈性。

在電源產品方面，康舒提供涵蓋12V、50V、±400V及800V的完整電源解決方案，包括適用於伺服器與運算設備的CRPS、M-CRPS及Slim Type電源供應器，以及支援AI與高速運算機櫃供電的Power Shelf、BBU Shelf與Sidecar機櫃式電源解決方案。在液冷技術方面，康舒此次也將展示採用水冷板冷卻技術的Power Shelf，以及與英國液冷技術廠商Iceotope合作開發、採用介電液體冷卻技術的PSU，展現康舒電力解決方案對各種AI與高速運算應用的全面支援。

康舒科技電源與能源事業發展副總經理李忠憲表示，康舒在液冷電源領域已累積多年實務經驗，過去與全球知名品牌客戶合作，完成多項液冷電源產品的開發與量產交付。這些經驗不僅讓我們更深入掌握對不同應用在電力設計、熱管理及產品驗證的需求，並將相關能力延伸至更高功率密度與多元冷卻架構，協助客戶將新一代高密度運算的電力設計需求落實於實際應用。