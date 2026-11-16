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榮科泰國子公司蓋廠投資逾4億泰銖取得土地
榮科（4989）16日公告子公司LCY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.公告取得泰國建廠所需之土地，蓋廠投資逾4億泰銖取得土地。公司說明，建廠預備用地。
榮科公告取得泰國大城府Bang-Pa-In工業區之工業用地。事實發生日:115/11/16~115/11/16。董事會通過日期：民國115年11月16日。交易總金額：435,822,000泰銖；每萊單價：7,600,000泰銖，交易對象Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited非關係人。
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