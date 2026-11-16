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嘉晶創新廠火警區域復原順利 陸續恢復運作正常出貨
磊晶廠嘉晶今天宣布，10月28日發生局部火警的新竹科學園區創新廠區已完成分區復工程序，產線陸續恢復運作，並正常出貨。
嘉晶今天發布新聞稿，說明創新廠災後復原情形。嘉晶表示，這次事故影響範圍僅限於局部區域，如期在原訂1至2週的時間內完成主要的生產環境復原與機台測試。
嘉晶指出，復工期間，透過跨廠區產能調度與彈性排程，確保客戶交期與品質維持標準，並未對整體營運與客戶合作造成重大影響。未來將持續強化廠區安全管理與防災機制，確保產能穩定與服務。
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