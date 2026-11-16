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漢測深化合作ficonTEC 擴大布局矽光子測試
半導體晶圓測試供應商漢民測試系統今天宣布，與全球光子自動化設備業者ficonTEC深化策略合作，擴大布局矽光子晶圓級與晶粒級測試設備。
漢測下午發布新聞稿指出，依據雙方合作協議，漢測將以新竹據點為核心，負責ficonTEC相關測試設備在台灣的最終組裝、出廠驗收測試、系統整合、設備安裝及現場技術服務。ficonTEC將提供系統設計、製程技術與全球應用支援。雙方將依客戶需求及專案進度，逐步推進具體合作項目與生產規模，建立更具效率的設備交付與服務模式。
漢測總經理王子建指出，人工智慧（AI）基礎建設快速發展，高速資料傳輸與高頻寬互連需求提升，帶動矽光子及共同封裝光學CPO（Co-Packaged Optics）技術加速發展，測試需求逐步由技術驗證走向商業化應用。
王子建表示，台灣具備完整半導體供應鏈與先進封裝產業優勢，雙方此次擴大合作，有助縮短設備導入與技術支援時程，提升客戶測試效率，並因應未來量產階段的設備需求，也可協助漢測擴大在矽光子測試領域的參與深度。
根據資料，ficonTEC Service GmbH是德國光子自動化組裝與測試設備業者RoboTechnik集團旗下企業。漢測採取輕資產策略在全球設立服務據點，目前服務網絡涵蓋台灣新竹與台南、中國蘇州、日本東京與熊本，以及馬來西亞、新加坡與美國等地。
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