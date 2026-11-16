AI重組製造業供應鏈 安永揭台廠 IPO、併購三條成長路

AI加速製造業轉型，台灣廠商即使在單一零組件上有優勢，也可能因缺乏系統整合或全球驗證能力，錯過下一代供應鏈商機。安永台灣先進製造與智慧運輸產業負責人黃宇廷指出，企業可依成長階段搭配運用首次公開募股（IPO）與併購，透過IPO籌措長期投資資金，也能藉由併購加快取得技術、人才與客戶，補足發展所需的能力。

黃宇廷表示，先進製造與智慧運輸產業面臨兩大挑戰。首先是產業結構改變，工廠加快導入自動化、AI與數位分身，汽車產業朝電動化、軟體定義車輛及跨產業合作發展，全球客戶也要求供應商具備區域製造、資安、碳管理及穩定交貨能力。企業的競爭範圍因此從單一產品，擴及技術、產能、軟體整合、全球交付與公司治理。

第二項挑戰是研發期長、資金需求大。設備、材料、零組件及車用供應商，通常得投入多年研發、通過客戶認證，並持續投入資本支出。一旦技術路線改變，或客戶要求在地生產，企業若只靠自有資金與內部團隊，可能來不及補足產能或技術，錯失市場機會。

安永財務管理顧問服務執行副總經理任孝穎分析，IPO與併購都能讓企業重新配置資源、調整治理與分散風險。以智慧工廠與智慧車輛為例，硬體、感測器、半導體、控制系統、軟體、雲端與資安需要相互整合。IPO可提供持續投資的資金，並建立治理架構，併購則可縮短取得關鍵技術與團隊的時間。

家族企業接班也可運用這些工具。任孝穎指出，台灣不少傳統製造業長期由創辦人掌握技術、客戶關係與經營決策。當企業面臨二代接班、引進專業經理人或重新配置家族資產時，可考慮引進策略股東、部分釋股、換股、分階段移轉控制權，或先整合再上市，讓股權與經營權的調整有更多安排空間。

黃宇廷指出，企業可依自身條件採取三條成長路徑。第一條是先IPO，再透過併購加入大型集團。已具備穩定營運、治理基礎及可複製商業模式的企業，掛牌後若有拓展海外市場或整合資源的需求，可藉由加入更大的產業平台，取得全球通路、研發及製造資源。

第二條是先引進策略投資或接受併購，再透過整合後的集團參與資本市場。具備技術與客戶基礎、需要補強治理或營運資源的企業，可考慮與上市櫃公司合作。若交易對價包含上市櫃公司股票，原股東可實現部分經營成果，降低資產集中於單一企業的風險，也能透過持股參與集團後續成長。

第三條是先透過聯盟或併購整合，再尋求IPO。設備模組、工業自動化、車用零組件、材料及維修服務等市場，許多業者各有專長，但個別規模有限，掛牌後可能面臨成長動能不足、投資人關注度偏低或股票流動性有限等問題。企業可先整合互補的技術、產品與客戶，擴大營運規模，再爭取資本市場關注與合理評價。