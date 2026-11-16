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熙特爾與GE Vernova、SK On簽戰略合作MOU 搶攻AI電力基礎建設商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾新能源董事長林聖澤(中)及GE Vernova業務主管嵇紹鵬(左)、SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak(右)共同簽署三方合作備忘錄，結合台美韓能源技術與製造優勢，攜手搶攻全球AI電力基礎建設商機。圖／熙特爾新能源提供
熙特爾新能源董事長林聖澤(中)及GE Vernova業務主管嵇紹鵬(左)、SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak(右)共同簽署三方合作備忘錄，結合台美韓能源技術與製造優勢，攜手搶攻全球AI電力基礎建設商機。圖／熙特爾新能源提供

隨著全球AI資料中心建置加速，電力供應與能源基礎建設需求持續攀升，國際能源產業迎來新一波合作契機。美國能源設備大廠GE Vernova、韓國SK集團旗下電池製造商SK On與熙特爾新能源（宣布簽署合作備忘錄（MOU），建立台美韓戰略合作關係。三方將結合電力轉換技術、先進電池技術與大型儲能系統整合製造能力，共同布局國際能源市場，瞄準全球AI電力基礎建設商機，攜手打造具備國際競爭力的能源解決方案。

為深化三方戰略合作，GE Vernova北亞及東南亞地區電力轉換設備（ PCS）業務主管嵇紹鵬(Shaopeng Ji)、SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak專程來臺，共同參訪熙特爾旗下子公司辰熙精密（AUROSI）位於台中的電池模組生產基地，實地了解臺灣的儲能製造與系統整合實力。

SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak表示，SK On的磷酸鐵鋰（LFP）電芯具備高安全性、長循環壽命及穩定一致的性能表現，能夠滿足大型儲能系統對長期可靠性的要求。結合GE Vernova的電力轉換技術，以及熙特爾新能源的系統整合力，期待此次合作能進一步強化我們在全球市場的競爭力。

GE Vernova 業務主管嵇紹鵬表示，未來的能源挑戰已非單靠先進技術就能克服，需要穩固且值得信賴的夥伴關係。這也讓此次三方合作別具意義，將攜手為客戶打造高韌性能源基礎建設，滿足未來的電力需求。

熙特爾董事長林聖澤強調說，隨著 AI資料中心對穩定供電與能源韌性的要求日益提高，跨國技術合作將成為掌握市場商機的重要關鍵。此次臺美韓三方攜手，集結各自在能源領域的核心優勢，將可發揮一加一加一大於三的綜效，聯手搶攻全球AI電力基建的龐大商機。

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