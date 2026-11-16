友達首度運用國際碳權擴大建物碳中和成果 四據點通過ISO 14068查證

響應第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）聚焦氣候行動落實（From Commitment to Implementation）全球趨勢，友達（2409）持續將淨零承諾轉化為具體成果，擴大建物碳中和實踐。繼2024年友達全球研發中心（Global Research Center，GRC）總部大樓成為全台首座通過ISO 14068碳中和標準查證之建築後，2026年再擴展至三處據點，達成共四棟辦公建物完成查證；並首度透過臺灣碳權交易所購入經認可方案核發、第三方查驗證，且完成註銷之國際碳權，抵換積極減量後仍難以避免的剩餘碳排放，進一步完善從減量、再生能源到碳抵換的碳中和實踐。

面對氣候風險升溫，友達長期依循科學減量目標倡議（SBTi）推動減碳，2025年碳排放量相較2018達峰年減少47%。在建築能源效率與低碳建物之重要課題上，友達亦自主承諾2030年前達成全台辦公建物100%碳中和，目前已達成40%階段性目標。永續長古秀華表示：「企業落實淨零承諾，關鍵在於將目標轉化為可驗證的具體行動。友達從首座示範性碳中和建築出發，持續擴大實踐規模，整合集團節能技術、再生能源與碳資產管理，逐步將減碳目標轉化為實際成果，並累積可進一步支持產業低碳轉型的實務能力，在艱困的氣候挑戰下，展現企業提升韌性與多元永續解方的積極對應。」

遵循碳中和「優先減量」原則 輔以國際碳權完善碳中和實踐

友達於今年完成碳中和查證的四棟辦公建物，皆依循ISO 14068「先減量、後抵換」管理標準之原則，透過集團能源管理及節能技術，推動LED照明升級、老舊設備汰換、空調與機房節能，餐廳公共區域用電最佳化，並透過智慧電力監控提升管理成效，使年度人均用電量較2022年下降24%；建物本體再生能源使用率更達95%，從源頭降低碳排及後續所需之抵換量。

針對營運階段仍難以完全消除的員工通勤及差旅等範疇三排放，友達以4,918噸經第三方查驗證的國際碳權進行抵換。本次首度透過臺灣碳權交易所採購國際碳權，包含：美國緬因州加強森林經營專案移除類額度，以及巴西沼氣回收利用減量專案，兼顧碳移除與減量雙重效益以支持全球氣候行動；亦同步累積企業國際碳權評估、採購及管理經驗，深化對不同交易機制及碳權品質的掌握。

從減碳實踐走向低碳服務 由碳市場新契機延伸碳管理價值

隨著碳市場機制逐步發展，碳資產管理已成企業因應氣候風險的關鍵。友達擁有環境部核發的國內先期碳權，2025年更成為台灣首家出售國內抵換專案減量額度的科技業者，從自身減碳、碳權取得到交易實務，持續累積碳資產管理經驗。隨著台灣現今碳費及環評機制逐步推進，碳權逐漸成為企業重要的轉型配套，企業能有更多形式的碳資產管理與多元應用及互助合作，為碳有價時代奠定更好的基礎。

著眼於產業淨零轉型需求，友達持續將自身場域累積、與時俱進的減碳經驗與技術能力，延伸至集團公司「宇沛永續」，整合智慧樓宇、能源管理與低碳建物等能力，提供一站式解決方案，將自身的綠色實踐轉化為協助企業減碳的具體服務與助力。

全球氣候行動一再呼籲，需從目標承諾走向績效驗證，友達持續接軌國際標準、深化低碳實踐及碳資產管理，並將實務經驗轉化為綠色競爭力，攜手更多夥伴，一同創造更具韌性與成長潛力之低碳新局。

友達首度運用國際碳權擴大建物碳中和成果，共四據點通過ISO 14068查證，並進一步完善從減量、再生能源到碳抵換的碳中和實踐。友達／提供