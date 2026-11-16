漢測攜手德國 ficonTEC 深化策略合作 擴大矽光子測試布局

德國光子自動化組裝與測試設備業者RoboTechnik集團旗下ficonTEC Service GmbH，與漢測（7856）16日共同宣布，雙方將深化策略合作，擴大矽光子晶圓級與晶粒級測試設備布局，結合先進光學測試技術與台灣在地製造優勢，共同掌握矽光子產業邁向量產的市場商機。

依據雙方合作協議，漢測將以新竹據點為核心，負責ficonTEC相關測試設備在台灣的最終組裝、出廠驗收測試、系統整合、設備安裝及現場技術服務；ficonTEC則提供系統設計、製程技術與全球應用支援。雙方將依客戶需求及專案進度，逐步推進具體合作項目與生產規模，建立更具效率的設備交付與服務模式。

隨著人工智慧（AI）基礎建設快速發展，高速資料傳輸與高頻寬互連需求持續提升，帶動矽光子及共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）技術加速發展，相關測試需求亦逐步由技術驗證走向商業化應用。

台灣具備完整的半導體供應鏈與先進封裝產業優勢，雙方此次擴大合作將有助於縮短設備導入與技術支援時程，提升客戶測試效率，並因應未來量產階段的設備需求。

ficonTEC執行長Torsten Vahrenkamp表示，漢測長期以來一直是我們在台灣市場的重要策略合作夥伴，其工程團隊憑藉專業技術與即時服務，持續為重要客戶提供可靠的設備支援。

漢測總經理王子建指出，隨著AI、高速運算及先進封裝技術持續推動矽光子產業發展，光電整合測試設備的需求可望同步成長。此次深化合作不僅延續雙方既有的技術協作基礎，也將協助漢測擴大在矽光子測試領域的參與深度。未來將結合既有晶圓測試與精密設備整合經驗，逐步拓展光電測試應用，為公司中長期發展增添新動能。