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SpaceX 星艦第順利完成15次試飛 法人持續唱旺華通出貨動能

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
SpaceX星艦太空船14日順利完成第15次試飛，並在返航時首度被「筷子」在半空中精準夾住艦身，為人類探索太空展開新頁。路透
SpaceX星艦太空船14日順利完成第15次試飛，並在返航時首度被「筷子」在半空中精準夾住艦身，為人類探索太空展開新頁。路透

SpaceX星艦（Starship）太空船日前順利完成第15次試飛，有利於V3衛星上線甚至未來AI1運算衛星的部署任務。法人預期，將帶動華通（2313）PCB板量價齊揚，且未來有機會成為太空資料中心主要PCB供應廠商，添增想像空間。

法人分析，星艦第15次試飛在SpaceX德州南部的星際基地發射，一共釋出26顆V3衛星，且全數成功進入軌道完成部署，星艦再度點燃引擎重返大氣層，最後順利返航於半空中精準夾住艦身完成回收任務，過程中共繞行地球軌道14圈、停留約22.5個小時。

法人表示，星艦第15次試飛順利成立，持續推進星艦部署進度，有益於V3衛星上線甚至未來AI1運算衛星的部署。根據SpaceX最新指引，2027年有望上半年每周將進行一次V3衛星發射，下半年更提升至兩次。

以此推估，SpaceX預計2027年新增衛星發射數將達4,000顆，其中，包括V3衛星及新一代D2C衛星在內。另AI1太空資料中心部署也有機會於2027年開始進入小量試飛階段，2028年將進行大規模部署，可望達6,000顆規模。

華通為衛星板最大供應商，受惠大客戶新一代衛星規格提升，帶動相關PCB板出貨提升，加上光模塊及伺服器業務成長逐年倍增，市占將大幅提升，帶動近兩年營運續創新高，維持買進投資評等。

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