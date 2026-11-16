SpaceX 星艦第順利完成15次試飛 法人持續唱旺華通出貨動能

AI技術加速發展，從生成式AI應用、資料中心建置，到高效能運算晶片所需的半導體先進製程，正帶動新一波電力需求。根據國際能源總署（IEA）2026年研究，全球資料中心2025年用電量年增約17%。臺灣方面，半導體產業用電量預估由2026年約520億度，增加至2030年約800億度，2035年更進一步達約1,100億度，反映先進製程及相關產業持續擴張的電力需求。科技企業在規劃產能與電力需求的同時，也須因應國際供應鏈減碳要求，再生能源採購的布局成為企業的重要課題。

2026-11-16 13:42