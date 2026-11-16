黃仁勳出事 北士科房市有事？房仲：三大關鍵牽動房價

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳突然辭去執行長職務，震撼全球AI產業與資本市場，也讓台北市北投士林科技園區（北士科）的輝達海外總部投資案，再度成為市場關注焦點。

吉家網不動產董事長李同榮直言，黃仁勳辭職是否影響北士科房市，必須觀察三大問題，第一是否影響輝達對台灣的投資政策？其次北士科總部是否仍會如期興建？施工進度是否延宕？

最後，過去因輝達效應而上漲的北士科房價，是否面臨反轉壓力？

李同榮認為，以上三項關鍵因素出現機率不大，市場不必過度恐慌，房價短期將在「高檔盤整、量縮價穩、易守也難攻」格局。

李同榮指出，從台灣總體經濟認為，市場不必過度恐慌，但也不能忽略新經營團隊可能帶來的政策變數。「黃仁勳辭職，震撼的是AI市場信心，不是AI產業需求；考驗的是輝達新團隊的戰略延續性，不是台灣供應鏈的存在價值。」

李同榮指出，從台灣總體經濟、AI資本市場、輝達對台投資及北士科總部建設四大層面觀察，短期主要衝擊市場信心，中長期則取決於新經營團隊的全球布局與投資政策。

對於輝達事件對北士科房市的具體影響，李同榮提出三大觀察主軸：「短期看市場信心、中期看政策動向、長期看周邊產業鏈發展。」

李同榮預期，未來六個月北士科房市最可能呈現「交易量不易推升，價格不致明顯下修，但也缺乏繼續上漲動能」的高檔盤整格局，價量關係將出現以下三項變化，第一，交易量不易推升。部分買方將延後購屋決策，等待輝達新經營團隊釋出更明確的投資訊號。

第二，房價不致明顯下修。北士科仍具有台北市稀有開發腹地、科技產業定位及交通生活機能等基本優勢，加上輝達投資契約仍正常履行，尚不足以形成全面降價的條件。

第三，房價也不易再推升。過去市場已提前反映部分輝達效應，在缺乏新增利多及實質需求支撐下，買方追價意願將明顯降低。

李同榮指出，「利多已反映，利空未成形；買方不追價，賣方不降價。」這可能是北士科未來半年最具代表性的市場寫照。但須注意，部分價格明顯超前區域行情、投資性需求較高的產品，仍可能面臨議價空間擴大與個別價格修正壓力。

二、中期看政策動向：輝達新團隊是否延續對台投資，是房市信心關鍵；李同榮表示，黃仁勳離職後，輝達新經營團隊的全球投資政策，將是影響北士科房市中期走勢的重要變數。

根據台北市政府11月13日說明，輝達北士科海外總部地上權契約仍正常履行，相關權利金、地租及履約保證金均依約繳付，建照申請及地下工程審議也持續推進。這代表現階段並沒有具體證據顯示輝達北士科投資案已經生變。

然而，契約正常履行，不代表未來投資政策完全沒有調整的可能。新經營團隊可能重新檢視全球研發布局、資本支出、海外總部規模及投資效益，甚至重新安排各項建設的優先順序。

李同榮認為，中期應密切觀察三項指標，第一，輝達對台灣整體投資政策是否改變。包括研發中心、採購策略、供應鏈合作及未來資本支出是否維持原有方向。

第二，北士科總部投資規模與建設計畫是否調整。包括建築規模、投資預算、工程進度及預定進駐時程。第三，新經營團隊是否持續將台灣視為全球AI產業的重要戰略基地。這將直接影響市場對北士科未來發展的信心。

若輝達新團隊明確延續既有投資政策，總部建設也依計畫推進，將有助於消除市場疑慮，穩定北士科房市預期。反之，若投資規模縮減、工程明顯延後，或全球布局策略出現重大改變，即使沒有正式撤資，也可能影響市場信心。

「總部有沒有積極興建，是短期驗證；投資政策有沒有變，才是中期關鍵。」因此，北士科房市中期真正需要觀察的，不只是工程有沒有動，而是輝達新團隊對台灣的戰略承諾是否持續。

三、長期看周邊產業鏈發展：產業聚落能否成形，決定房價長期價值；李同榮表示，黃仁勳個人的離職，不代表台灣AI產業競爭優勢立即消失。台灣擁有台積電（2330）先進製程、先進封裝、AI伺服器及完整電子製造供應鏈，這些優勢並非依賴單一企業領袖而存在。

尤其全球AI晶片市場正逐漸由GPU高度集中，朝向GPU與ASIC多元競爭發展。即使未來輝達面臨更激烈競爭，台灣供應鏈仍可能受惠於不同AI晶片業者的需求成長。

但對北士科房市而言，真正重要的問題是「輝達對台投資政策若有改變，是否會削弱其他科技企業及上下游產業鏈進駐北士科的意願？」

李同榮分析，一座輝達海外總部，固然能提升北士科的國際知名度，但單一企業的進駐，並不足以支撐整個區域房地產市場長期上漲。北士科真正的長期發展潛力，在於能否吸引AI研發中心、半導體相關企業、科技服務業及上下游供應鏈持續進駐，形成完整的科技產業聚落。

只有產業聚落真正成形，才能創造持續性的高薪就業人口，帶動住宅購買力、商辦租賃需求及周邊商業活動。

李同榮強調：「一座總部可以創造題材，一個產業聚落才能支撐房價。」若輝達持續擴大對台投資，並發揮產業磁吸效應，北士科長期房市仍有相當發展潛力。反之，若輝達未來對台投資政策趨於保守，進而影響其他科技企業進駐意願，產業聚落形成速度可能不如預期，房地產市場也將面臨重新評價。

因此，李同榮認為，北士科長期房價不是取決於黃仁勳個人的光環，而是取決於實際進駐企業、就業人口及產業活動能否持續增加。

李同榮強調，北士科未來房市的三項核心判斷是：「短期信心決定交易量，中期政策決定市場預期，長期產業決定房價支撐。」

李同榮認為，北士科未來六個月的房市走勢，應以「量縮價穩、高檔盤整」做為基準情境。

住宅市場方面，自住需求仍有支撐，但高總價、高單價產品的交易速度可能放緩，部分建案雖維持開價，實際成交議價空間卻可能增加。

商辦市場方面，短期仍以總部建設進度與企業進駐意願為觀察重點，不宜過度期待尚未實現的產業需求立即轉化為租金與售價上漲。

店面市場方面，更應回歸現有商圈成熟度、消費人口及租金投報率，避免過度提前反映未來科技人口紅利。

李同榮指出，最後提出輝達效應對北士科房市短、中、長期影響的核心結論，「短期看市場信心，交易量不易推升，房價易守難攻。」「中期看政策動向，輝達對台投資承諾是否延續，決定市場預期。」「長期看周邊產業鏈發展，企業進駐與產業聚落成形，決定房價長期支撐。」

李同榮表示，黃仁勳可以離開輝達，但輝達能否離開台灣供應鏈？北士科真正的價值，終究要靠產業實力，而非個人光環。這才是北士科房地產市場面對黃仁勳離職變局，最值得關注的三大關鍵。